Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nu sıkıştıracak ''anket'' hamlesi

CHP'de, 38. Büyük Kurultay'a günler kala Genel Merkez ile değişimcileri arasındaki yarış devam ediyor. 4-5 Kasım'daki kurultay öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığını istemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sıkıştıracak bir hamle yaptı. Değişimcilerin adayı Özgür Özel'i açıktan destekleyen İmamoğlu le ilgili anket çalışması başlattı.

2 AYDIR HER HAFTA YAPILIYOR

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, 2 aydır her hafta İBB'nin iyi yönetilip yönetilmediğine dair soruların olduğu bir memnuniyet anketi yaptırıyor. İlk ankette memnuniyetin yüzde 55'lerde olduğu, son ankette ise yüzde 45'e düştüğü belirtiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun "Senden memnun değiller" diyerek İmamoğlu'nu sıkıştıracağı belirtiliyor.

AMAÇ KARARSIZ DELEGELER

İstanbul Kongresi'ni değişimcilerin kazanmasıyla birlikte Özel'e destek verenlerin umutlarının artmasının önüne geçmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kararsız delegeleri kendine çekmeye çalıştığı ifade ediliyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin finansörlüğünde kararsız delegelerin oylarını satın aldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'nun, anket hamlesi "Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun üzerine oynayacak" şeklinde yorumlanıyor.