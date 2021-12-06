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Kılıçdaroğlu'ndan Meclis kürsüsünde edepsiz hareket! Büyük tartışma yaşandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünde edepsiz bir el hareketi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hareket sonrası büyük tartışma yaşandı.

6 Aralık 2021 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 19:02
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Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında edepsiz bir el hareketi yaptı.

CHP lideri, kürsüdeki konuşmasında "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, Euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu sözleri sonrası yaptığı el hareketi nedeniyle tartışmaların fitilini ateşledi. AK Parti sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri yükseldi. Yaşananlar sonrası AK Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini söyledi.

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