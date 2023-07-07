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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan namus sözünü yiyen Eren Erdem'e yeni görev! Ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi

Seçim öncesi 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü veren ve ardından sözünü yiyen CHP'li Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. Son grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlamasının karşılığını alan Erdem'in görev alanına 'medya ve planlama' da dahil edildi.

7 Temmuz 2023 Cuma 07:45 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan namus sözünü yiyen Eren Erdem'e yeni görev! Ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları gün geçtikçe alevlenirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın olan isimleri ödüllendirmeyi de ihmal etmiyor.

SOSYAL MEDYADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLMİŞTİ

Bilindiği üzere CHP'li Eren Erdem, seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış hatta CHP liderinin kazanamaması halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası namus sözünü yutan Eren Erdem, Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmişti.

MEDYA VE PLANLAMADAN DA SORUMLU OLACAK

MYK üyeliğini de alan Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. CHP'li Erdem, artık sadece sosyal medyadan değil medya ve planlamadan da sorumlu olacak.

KILIÇDAROĞLU'NU TEK BAŞINA AYAKTA ALKIŞLAMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz grup toplantısında parti içindeki değişim kavgasına sert çıkmış ve "sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek koltuktan kalkmaya niyeti olmadığını açıkça dile getirmişti.

O anlarda ise CHP'li Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlaması dikkat çekmişti.

"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZSA İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" SORUSU

CHP'li Eren Erdem, seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazanacağına dair yaptığı bir paylaşımda "Senaryo tutarsa istifa edeceğinize şeref sözü verir misiniz?" sorusunu yanıtlamıştı.

"NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM. YETERLİ Mİ?"

CHP'li Eren Erdem, "Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Yeterli mi? Ama benim söylediğim gerçekleşirse beraber halay çekeceğiz; sen de söz veriyor musun?" şeklinde cevap vermişti.

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