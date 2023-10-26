Kılıçdaroğlu'ndan ortağa operasyon! Sıradaki hedef belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'daki ortaklarından DEVA Partisi'nin İstanbul'daki 13 ilçe başkanı ile iki kez gizli görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ankara ve İstanbul'da yapılan gizli görüşmelerde, Kılıçdaroğlu, DEVA Partili ilçe başkanları ile CHP'ye katılmaları karşılığında "CHP belediyelerinde meclis üyeliği ve Esenyurt Belediye Başkan adaylığı" konusunda anlaştı. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeleri "Genel seçimler sonrasında sıcak bakmadığı yerel seçim ittifakını, masadaki ortaklarının parti teşkilatlarıyla gizli olarak kurma çalışması" olarak yorumlandı.

CHP'YE KATILACAKLAR

Yapılan görüşmelerin ardından dün İstanbul Büyükçekmece'de bir araya gelen DEVA Partili 13 ilçe başkanı partilerinden istifa etti. İstifa eden Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki günlerde topluca CHP'ye katılacağı belirtildi.

SIRADA GELECEK VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim öncesi yaptığı bu gizli ittifak görüşmelerine Gelecek Partisi ile devam edeceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ardından 6'lı Masa'daki diğer küçük partilerin teşkilatlarıyla da görüşeceği öne sürüldü.

YAKIŞMADI KEMAL BEY!

Gizli görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından DEVA Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Yazık, Kemal Bey yakışmadı, Ali Bey de inanamadı, üzüldü hadiseye" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

BABACAN SEÇİMİ RİSKE SOKTU

Öte yandan DEVA Partisi'nden istifa eden 13 ilçe başkanı, istifalarına gerekçe olarak ise Ali Babacan yönetiminin uyguladığı politikaları gösterdi. Büyükçekmece'de bir otelde basın açıklamasında bulunan ilçe başkanları, "Ali Babacan, arkadaşlarının vekillikleri uğruna ittifakı tehlikeye attı, genel seçimleri riske soktu. Bu siyaset tarzı yanlış dediğimizde ise bizi kimse dinlemedi" dedi.

BÖYLE ŞEYLER SİYASETTE OLUR!



Gizli görüşmeye ilişkin DEVA'dan tepkiler yükselirken CHP'li isimler ise siyasette bu tarz şeylerin olağan olduğu savunmasını yaptı. DEVA'dan istifa eden isimlerin arasında olan eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Ahmet Bilgiç, istifa kararının şimdi alınan bir karar olmadığını belirtti. Bilgiç, "Cumartesi günü CHP'ye geçecek misiniz?" sorusuna "Yok" demekle yetindi.