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Kılıçdaroğlu'ndan Özel-İmamoğlu hizbini bölecek adım: Sen yönet!

CHP'de büyük kurultaya kısa süre kalırken, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Özel-İmamoğlu hizbini bölmek için harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun zirvede İmamoğlu'na kurultayın divan başkanlığını önereceği öne sürüldü.

Yeni Şafak26 Ekim 2023 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Özel-İmamoğlu hizbini bölecek adım: Sen yönet!
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CHP'de, büyük kurultaya 10 günden az bir süre kala Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hamlelerini artırdı.

Hafta sonu İstanbul'da ilçe başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmesi bekleniyor. Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki iş birliğini zayıflatmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, son hedefinin Özel-İmamoğlu hizbini bölmek olduğu belirtildi.

DİVANI SEN YÖNET

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun son tahkimatlarını da güçlendirmek için İstanbul ve Karadeniz delegeleri üzerinde etkin olan İmamoğlu ile uzlaşabileceği Meclis kulislerinde bir süredir dillendiriliyor. Bu iddiayı savunanlar, özellikle Kılıçdaroğlu'nun "Zoom cuntası" içinde ikilik çıkartma çabalarına ve Özel'i yalnızlaştırma politikasına işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun, görüşmede İmamoğlu'na kurultayın divan başkanlığını önereceği iddia edildi. İmamoğlu'nun bu teklife uzak durmadığı kulislerde iddia edildi.

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