Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yalanlama: Akşener gerçeği söylemiş

Bir dönemin 8'li koalisyon ortakları, yuvarlak masanın etrafında toplanıp Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından hepsi birden dağıldı... CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ererken gizli ittifaklar ortaya çıktı. İYİ Parti ise CHP'yle ortaklığı sonlandırdığını açıkladı.

Yerel seçime sayılı günler kala eski ortakların arasında yeni bir savaş çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir dönem sarılıp sırtını sıvazladığı CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçladı. Destek olmak yerine rekabet için kolları sıvadı, büyükşehirlerde her birinin karşısına aday çıkarttı.

PARA İDDİALARINA SERT ÇIKTI: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM!

Özgür Özel'in para iddialarına da sert çıkan Meral Akşener, grup toplantısında CHP yönetimini hedef aldı. "Sayın Özgür Özel. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Herkes haddini hududunu bilecek" diyerek çıkıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e desteği ve gizli darbe toplantıları ile genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerine ilişkin söylediklerini doğruladı. Kılıçdaroğlu "İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral Hanım, gerçeği söylemiş" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İ YALANLADI: MERAL HANIM GERÇEĞİ SÖYLEMİŞ

İşte bu sözlerin ardından herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği yanıtı merak etmeye başladı. Seçimlerin ardından değişimciler tarafından koltuğundan indirilen Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada Özgür Özel'i yalanladı.

SEÇİM GEZİLERİNE KATILMAYACAK!

Özgür Özel'in geçtiğimiz haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı toplantıda "Sahaya inin bize destek olun" dediği ancak bu isteğinin reddedildiği iddiası ortaya atılmıştı.

Seçim gezilerine katılmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir. O zaman genel başkan gölgelenmiş olur" açıklamasını yaptı.