Kılıçdaroğlu'ndan 'özrü kabahatinden büyük' dedirten ''seccade'' açıklaması

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslümanların namaz kılarken secde etmek için kullandıkları seccadeye ayakkabı ile basarak büyük bir saygısızlığa imza attı. Gece boyu vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi. CHP'nin trol hesapları fotoğrafın fotoşop olduğunu belirterek savunmaya geçerken, FETÖ'cü hesaplar da büyük destek verdi. Fotoğrafın gerçek olduğunun netleşmesi ile bu kez de 'Seccadeye ayakkabı ile basılmasında bir sakınca yok' savunmasına geçildi. CHP adına açıklamayı, fondaş gazeteci İsmail Saymaz yaparken, Kılıçdaroğlu gece boyu sessiz kaldı. Kılıçdaroğlu bugün ise, özrü kabahatinden büyük bir açıklama yaptı. Kendisini eleştirenleri 'propaganda aparatı' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, konunun istismar edildiğini iddia etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SECCADEYE AYAKKABI İLE BASTI

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bir milletvekili adayı ile yaptığı görüşme sonrası fotoğraf çektirdi. Bu sırada yerde 2 seccade bulunuyordu. Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun beraber yer aldığı fotoğrafta, Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı. Bu fotoğrafın yayılması ile Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.

CHP'Lİ TROLLER VE FETÖ'CÜ HESAPLAR FOTOŞOP DEDİ

CHP'li troller ve FETÖ'ye destek veren hesaplar anında devreye girdi. Tepkilerin önü fotoşop denilerek kesilmek istendi. Ancak fotoğrafın gerçek olduğu kısa sürede netlik kazandı. Bu kez de seccadenin kutsal bir anlamı olmadığı üzerinden savunmaya geçildi.

CHP ADINA AÇIKLAMA İSMAİL SAYMAZ'DAN

CHP, vatandaşların tepkisi sürerken açıklama yapamadı. Bu sırada CHP'nin açıklaması olduğu belirtilen açıklamayı Genel Merkez tarafından fonlanan Halk TV Yazarı ve yorumcusu İsmail Saymaz yaptı. Saymaz, "Söz konusu fotoğraf Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

CHP de daha sonra aynı açıklamayı basın ile paylaştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu gece boyu sessizliğini bozmazken, tepkilerin giderek katlanması ile bugün öğlen bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamayı geç yapması birçok kişi tarafından eleştirildi.

"ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK" DEDİRTTİ

Kılıçdaroğlu açıklamasına, 'Üzgün' olduğunu belirterek başladı. Ancak daha sonrası ise, 'Özrü kabahatinden büyük' dedirtti. Kılıçdaroğlu, kendisini seccadeye ayakkabı ile basması nedeniyle eleştirenlere hakaret etti. Konunun istismar edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Propaganda aparatı' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, 'Özrü kabahatinden büyük' açıklaması şöyle:

Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.