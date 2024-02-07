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Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan parti içi muhalefeti bir arada tutmak için talimat

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefeti bir arada tutmak için, vekillere ve belediye başkanlarına ‘istifa etmeyin' talimatı verdi.

Yeni Şafak7 Şubat 2024 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan parti içi muhalefeti bir arada tutmak için talimat
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Kurultay hesaplarının kapanmadığı CHP'de Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefeti bir arada tutmak için, vekillere ve belediye başkanlarına 'istifa etmeyin' telkininde bulunuyor.

İÇERİDE MÜCADELE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefetin toplu istifalara yönelmesini engellediği bildirildi. Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle, yeniden aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye istifa etmemesini önerdi. Ancak İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesine uymayarak 26 Ocak'ta CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de bu istifayı tasvip etmediği öğrenildi. Kaynaklar, "Kemal Bey, bu istifayı takip eden yeni istifaların yaşanmaması için herkese parti içinde mücadele vermelisiniz uyarısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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