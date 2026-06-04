Kılıçdaroğlu'ndan parti içindeki yolsuzluğa karşı yeni adım! CHP'de ''arınma'' kurulu

Şaibeli kurultay davasında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yolsuzluk iddialarına karşı yeni bir adım attı. Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında FETÖ ve yolsuzlukla mücadele vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.

HUKUKÇULAR İNCELEYECEK

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Etik Kurulu bünyesinde iki farklı araştırma komisyonu görev yapacak. Denetim mekanizmasında yerel yönetim ve hukuk alanında uzman isimler görev alacak. Birinci komisyon, FETÖ ile mücadele ve sızma girişimlerini araştıracak. İkinci komisyon, yolsuzluk iddialarını inceleyecek. Kurulacak yapı sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Uzmanlardan oluşan komisyonlar, belediyelerde yaptıkları incelemelerin ardından elde ettikleri bulguları raporlaştıracak. Hazırlanan bu raporlar ilk olarak parti yönetimine sunularak karara bağlanacak. Parti içindeki değerlendirme sürecinin ardından, hazırlanan raporlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanması durumunda savcılığa iletilerek suç duyurusunda bulunulacak.

ASIL AMACI ÖNLEM ALMAK

CHP kaynakları, sistemin amacını "Kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım" sözleriyle açıkladı. Bu mekanizmayla, sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, riskler oluşmadan önce tespit edilmesi hedefleniyor.

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