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Kılıçdaroğlu'ndan ''siyasete devam edin'' çağrılarına CHP'yi karıştıracak cevap

CHP'de devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin 31 Mart seçimlerindeki muhtemel bir hezimet üzerine olağanüstü kurultay için şimdiden zemin hazırlığına giriştiği öne sürülüyor. CHP'deki iç karışıklığı fırsat bilen Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerini de hızlandırırken Ankara Yıldız Sanayi Sitesi ile başlattığı STK ve esnaf gezilerine İstanbul'da devam etti. Esnafla kahvaltı eden Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'in 'Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yoktur' sözlerine atıfta bulunarak cevap verdi.

10 Mart 2024 Pazar 07:45 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan ''siyasete devam edin'' çağrılarına CHP'yi karıştıracak cevap
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CHP'de devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin 31 Mart seçimlerindeki olası bir hezimet üzerine olağanüstü kurultay için şimdiden zemin hazırlığına giriştiği iddia ediliyor. Aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın birçok belediye başkanının üstünü çizerek tepki toplayan Özgür Özel, partide yeni bir istifa dalgasının pimini çekmişti. Yaşananlardan rahatsız olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu ise "özel davetli" olmasına rağmen partinin aday tanıtım toplantısına katılmayarak tepkisini ortaya koymuştu.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" ÇAĞRISI

Partideki iç krizin ateşi ise hala sönmedi. 31 Mart yerel seçimleri sonrasına yönelik olarak "olağanüstü kurultay" talebinin yüksek sesle dillendirildiği partide Kılıçdaroğlu'nun ofisine ziyaretler arttı. Geçtiğimiz haftalarda mevcut PM üyelerinden, üstü çizilen belediye başkanlarına kadar birçok isim Kılıçdaroğlu ile görüştü. Aday gösterilmeyen belediye başkanlarının hem telefonla hem de yüz yüze yaptıkları görüşmelerde mevcut yönetimden rahatsızlıklarını dile getirerek Özel'i şikayet ettiği ve olağanüstü kurultay taleplerini dile getirdiği bildirildi.

"BIRAKIRSAM BANA YAZIKLAR OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "1 Nisancılar" olarak adlandırılan Kılıçdaroğlu cephesine kısa süre önce sert sözlerle tepki göstererek, "Eğer böyle bir ekip varsa, önceki genel başkanımızla ilişkilendiriyorlar. 1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler. Var öyle birileri. Avuçlarını yalarlar. Bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "GELİYORUM" MESAJI

Parti içi iç karışıklığı fırsat bilen eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını hızlandırdı. Gazeteci Zafer Şahin'in aktardığına göre; İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan ve İTO Meclis Üyesi Mithat Kargun ve yönetim kurulu üyelerinin kahvaltı davetine katılan Kılıçdaroğlu kendisine yapılan "Siyasete devam edin" çağrılarına "Süleyman Demirel'in "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yoktur" cevabıyla karşılık verdi.

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