Geçtiğimiz günlerde Kürtler üzerine bir video çeken CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Alevilik hakkında bir video paylaştı.

Kendisinin de bir Alevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım." dedi.

ATATÜRK BİBLOSUNUN YERİNE KÂBE MAKETİ KONULDU

İlk kez oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında bir ayrıntı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta da çalışma odasında kamera karşına geçmiş, deprem felaketine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat tarihinde paylaştığı videoda, arkasında bulunan kitaplığının rafında Atatürk biblosu bulunuyordu.

Kılıçdaroğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda ise Atatürk biblosunun yerinde Kâbe maketinin olduğu görüldü.