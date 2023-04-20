İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4087
  • EURO
    21,2963
  • ALTIN
    1245.82
  • BIST100
    5013.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan takiye siyaseti! Kitaplığındaki Atatürk biblosu gitti, Kâbe maketi geldi
Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan takiye siyaseti! Kitaplığındaki Atatürk biblosu gitti, Kâbe maketi geldi

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında bir ayrıntı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat tarihinde paylaştığı videoda, arkasında bulunan kitaplığının rafında Atatürk biblosu bulunuyordu. Kılıçdaroğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda ise Atatürk biblosunun yerinde Kâbe maketinin olduğu görüldü.

Yeni Şafak20 Nisan 2023 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan takiye siyaseti! Kitaplığındaki Atatürk biblosu gitti, Kâbe maketi geldi
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Kürtler üzerine bir video çeken CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Alevilik hakkında bir video paylaştı.

Kendisinin de bir Alevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım." dedi.

ATATÜRK BİBLOSUNUN YERİNE KÂBE MAKETİ KONULDU

İlk kez oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında bir ayrıntı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta da çalışma odasında kamera karşına geçmiş, deprem felaketine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat tarihinde paylaştığı videoda, arkasında bulunan kitaplığının rafında Atatürk biblosu bulunuyordu.

Kılıçdaroğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda ise Atatürk biblosunun yerinde Kâbe maketinin olduğu görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.