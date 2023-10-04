Terör örgütü PKK mensubu teröristler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunmuştu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere imza attı.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan, "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" ifadelerini kullanmıştı.

Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programın bitirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Arslan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ifadesinde programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Arslan serbest bırakıldı.

RTÜK'TEN HALK TV'YE CEZA



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programı ve Haber Masası programı sebebiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

KILIÇDAROĞLU CEZA SONRASI RTÜK'Ü HEDEF ALDI



Halk TV'ye verilen cezayı kabul edilemez olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, Arslan'a arka çıkarak, "Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size "terörün amacına hizmet" gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz." ifadelerini kullandı.