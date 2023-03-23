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  • Kılıçdaroğlu'ndan terör suçlularına güvence! HDP, ''Özgür Kalacaklar'' listesini hazırladı
Güncel

Kılıçdaroğlu'ndan terör suçlularına güvence! HDP, ''Özgür Kalacaklar'' listesini hazırladı

CHP'nin fonladığı Halk TV'ye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidar değişiminin anahtarının partisinde olduğunu belirterek, seçim sonrası için Selahattin Demirtaş, Osman Kavala başta olmak üzere birçok ismin serbest kalacağına işaret etti.

23 Mart 2023 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan terör suçlularına güvence! HDP, ''Özgür Kalacaklar'' listesini hazırladı
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Terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP, 6'lı koalisyona katılarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP'nin fonladığı Halk TV'ye konuk oldu. Sancar, iktidarın gönderilmesi ile Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok terör suçundan tutuklu ismin serbest bırakılmasının mümkün olacağını söyledi. HDP'nin bir diğer Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, birkaç gün önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişti.

KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ'I VE KAVALA'YI SERBEST BIRAKMAK İÇİN BANA OY VERİN

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, terör operasyonlarının durması, anadil, Kürt sorunu çözümü başta olmak üzere birçok şartını kabul etti. HDP, bunun üzerine aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, daha önce terör suçundan tutuklu isimleri serbest bırakmayı da vaat etmişti. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

HDP'Lİ SANCAR: SERBEST KALMALARI İÇİN BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de yayına katıldı. İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" sözünü hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın bu sözlere tepki gösterdiğini aktardı ve Sancar'ın bakışını sordu.

HDP'li Sancar, iktidarın gönderilmesi ile Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok terör suçundan tutuklu ismin serbest bırakılmasının mümkün olacağını söyledi. Sancar, kendilerinin anahtar olduğunu da ifade etti.

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