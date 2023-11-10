Kılıçdaroğlu'nu caydıran hesap tanıdık çıktı

CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in elini kaldırmasının önüne geçen tivit tartışması üzerine, hesabın kime ait olduğu sorgulandı. Partililerin yaptığı araştırmalarda Gazeteci Şaban Sevinç'in oğlu Devrim Sevinç ismine ulaşıldı. İddiaya göre gençliğimizvar, ekremedit gibi hesapları kullanan Devrim Sevinç, parti içi muhalefeti domine etti. Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu döneminde, CHP'ye yakın Halk TV Genel Yayın yönetmenliği de yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Kurultay'ın ikinci tura kalması konusundaki eleştirilere özetle şu yanıtı vermişti:

"Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağzımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu."