CHP'nin 4-5 Kasım'da Ankara'da düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu. Seçimin ilk turu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği iddiaları gündem oldu fakat bu iddialar Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur oy kullanma işlemi için salona gelmesiyle yalanlanmış oldu.

Bunun ardından kulislerde ikinci tur öncesi Kılıçdaroğlu'na delegelerin "Çekilemezsin" baskısı yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İLK KEZ KONUŞTU

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o anlara dair ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu ile konuşan gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'deki köşesine o görüşmeyi aktardı.

Öztürk'ün yazısı şöyle:

"4 Kasım, CHP tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Partililerin büyük ilgi gösterdiği, yer yer gerilimlerin yaşandığı CHP 38. Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı. İlk turda, az bir oy farkıyla Özgür Özel öndeydi. İkinci tur başlamadan Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdı. Bunu da, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bildirdi. Salonda bambaşka bir hava esecekti. Ne olduysa oldu, @ekremedit hesabından, son dakika bilgisi olarak "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" diye tweet atıldı.

Kılıçdaroğlu'na bunu gösterdiklerinde son derece rahatsız oldu.

Ne olduğunu, o an neler yaşandığını Kemal Kılıçdaroğlu şöyle anlattı:

TALİMATLA YAPIYORMUŞUM GİBİ

"Gazeteci olup, aynı zamanda vicdan sahibi olmak güzel bir şey. Kurultayımızla ilgili konulara bu aşamada girmenin artısı, eksisi olabilir. Arkadaşları da yaralamak istemiyorum. Böyle bir gerilimli ortam zaman zaman oluştu. Daha sakin bir sürecin içine süratle evrilmemiz gerekiyor, öyle düşünüyorum."

Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ikinci turuna katılmayıp, genel başkan adayı Özgür Özel'in kurultay salonunda elini havaya kaldırmasının engellendiği belirtiliyor. Peki, Kılıçdaroğlu bunu niçin yapmadı, kim engelledi, böyle bir karar almasında kimin rolü vardı? Bunu şöyle açıkladı:

"Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi. Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlarda okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.

Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak 'Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de 'Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar."