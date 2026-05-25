CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından parti içinde yaşanan gerilim sürerken, Özgür Özel'in yıllar önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı sözler yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Adem Metan'ın programına katılan Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nu övdüğü açıklamalar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Özgür Özel, 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki son konuşmasında ağlamıştı.

Programda konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu için, "Kemal Bey bir kere çok liderde rastlanmayan, inanılmaz bir tahammüle sahip birisi. Yani çok sabırlı, çok dinleyen ve her türlü fikri dinleyip onların içinden bir şeyler alan bir lider" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun herkesle tek tek görüştüğünü, dinleyen ve öğreten bir lider olduğunu söyleyerek, "Kemal Bey'den öğrenirsin de" dedi.

