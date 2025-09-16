İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler... Fondaş Halk TV'ye sert tepki: Ey müptezel

Son köşe yazısında şaibeli kurultay davasına değinmeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş Halk TV tarafından hedef alındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise söz konusu eleştirilere sessiz kalmadı. Çelik, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik “Ülkeye neden gelmiyorsun? Senin peşini bırakan senden namert olsun. Ey müptezel” ifadeleriyle tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 22:57
Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler... Fondaş Halk TV'ye sert tepki: Ey müptezel
Halk TV'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaleme aldığı son köşe yazısını "Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi" yorumuyla haberleştirmesi avukat Celal Çelik'i çileden çıkardı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu haberin ardından tepkisini Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir? Ülkeye neden gelememektedir? Kimlerle bağlantılıdır? Elindeki basın gücüyle toplumu provoke etmekteki amacı nedir?"

"EY MÜPTEZEL"

Çelik, açıklamasının devamında Mahiroğlu'na hitaben, "Bütün duvarları yalan haber afişleriyle kaplasan, bütün televizyonları ve basın-yayın organlarını ele geçirsen de, milletimiz sonuçta vicdanına döner ve senin kim olduğunu kolaylıkla anlar. Senin peşini bırakan senden namert olsun. Ey müptezel!" ifadelerini kullandı.

HALK TV SAHİBİ MAHİROĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.

