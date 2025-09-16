Halk TV'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaleme aldığı son köşe yazısını "Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi" yorumuyla haberleştirmesi avukat Celal Çelik'i çileden çıkardı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu haberin ardından tepkisini Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir? Ülkeye neden gelememektedir? Kimlerle bağlantılıdır? Elindeki basın gücüyle toplumu provoke etmekteki amacı nedir?"
Çelik, açıklamasının devamında Mahiroğlu'na hitaben, "Bütün duvarları yalan haber afişleriyle kaplasan, bütün televizyonları ve basın-yayın organlarını ele geçirsen de, milletimiz sonuçta vicdanına döner ve senin kim olduğunu kolaylıkla anlar. Senin peşini bırakan senden namert olsun. Ey müptezel!" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.