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  • Kılıçdaroğlu'nun '28 Mayıs' ayarlı oyunu! Murat Çiçek: Bunlar 1. turda mücahit, 2. turda ülkücü, 3. turda imam olacak
Güncel

Kılıçdaroğlu'nun '28 Mayıs' ayarlı oyunu! Murat Çiçek: Bunlar 1. turda mücahit, 2. turda ülkücü, 3. turda imam olacak

İkinci tur öncesi ikiyüzlü siyasetini ayyuka çıkaran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralar ‘milliyetçilik' oyunu oynuyor. CHP'nin 28 Mayıs odaklı seçim stratejisini değerlendiren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, “Onaylamıyorum ama HDP bunlara göre daha omurgalı bir parti. Bunlar (CHP) birinci turda mücahit, 2. Turda ülkücü, 3'üncü turda imam olacaklar.” diye konuştu.

Star Gazetesi22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun '28 Mayıs' ayarlı oyunu! Murat Çiçek: Bunlar 1. turda mücahit, 2. turda ülkücü, 3. turda imam olacak
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24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç Günün Manşeti'nde CHP'nin 2. tur stratejisini değerlendirdi.

Çiçek'in açıklamaları şöyle:

"PKK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR"

'Bakın HDP demiyorum direk PKK diyorum. Duran Kalkan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat 1.turdan önce açıklama yaptılar. 'AKP-MHP iktidarını yıkmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olunması gerektiği'ni, 14 Mayıs'a kadar eylemsizlik kararı aldıklarını kendileri söylediler.'

"VATANSEVER CHP'LİLER OY VERMEDİ"

'CHP'nin bu stratejisi kendi seçmeni olan vatansever ve aklı başında CHP'liler tarafından iyi karşılanmadı ve CHP'liler ilk turda kendi seçmenlerinden oy alamadılar.'

"Bunlar (CHP) birinci turda mücahit, 2. Turda ülkücü, 3'üncü turda imam olacaklar."

"İKİNCİ TURDA MİLLİYETÇİ ROLLERİ"

'İkinci tur hazırlığında ise bizden daha ülkücü bizden daha milliyetçi yok diyorlar. Canan Kaftancıoğlu ise 'takiyye yapıyoruz bunlarla aynı ortamda bulunuyoruz. Şu seçimi bir geçersek artık bunlarla aynı ortamda bulunmamıza gerek kalmayacak' diyor.'

"HDP BUNLARDAN DAHA OMURGALI"

'HDP, ilk günden son güne kadar aynı şeyi savunuyor. Teröristbaşı serbest kalacak, Demirtaş serbest bırakılacak, hapisteki arkadaşlar serbest kalacak, teröriste terörist demem açıklamaları yapıyorlar. HDP'li Sırrı Sakık ise 'Öyle kaypak kaypak açıklamalar yapmayın, kapalı kapılar ardında ne sözler verdiğinizi açıklayın' açıklamalarında bulunuyor. Onaylamıyorum ama HDP bunlara göre daha omurgalı bir parti, en azından bir duruşları var.

Genç'in açıklamaları ise şöyle:

MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEZ

"Ülke seçimi ile ilgili aziz milletimiz açık olarak sahtekarlık yapan insanlara itibar etmez. Edenler vardır. Her milletin günahı sevabı vardır ama bizim genel de böyle bir hasletimiz yoktur.' 'İçten olmayan kalbi ile dili ayrı konuşan insanlara itibar etmez.'

ZİHNİYET ÖZETİ BU

'Sayın Kaftancıoğlu'nun dediği şey şu: 'Eğer biz adam olsaydık, daha fazla oy alabilseydik, ihtiyacımız olmasaydı, gidip de ben Adnan Menderes'in kabrinin başına gidip de ellerimi açıp da hiç de bilmediğim o Allah'ın haşa dualarını okumazdım. Yapmak zorunda bıraktınız beni diyor.'

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