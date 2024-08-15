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Kılıçdaroğlu'nun adayı Tunç Soyer mi? Kurultay öncesi çok önemli iddia!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz gün bir akşam yemeğinde buluştu. Soyer'in bu görüşmesi sonrası CHP'de yapılacak Kurultay öncesi genel başkanlık için aday olabileceği iddia edildi.

15 Ağustos 2024 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun adayı Tunç Soyer mi? Kurultay öncesi çok önemli iddia!
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Tunç Soyer'in aday olacağını duyururken Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler adaylığa karşı ön alma çabasına girdi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide bana bağlı "50 vekil var" sözleri hafızalardaki yerini korurken partiyi yeniden ele geçirmek için Tunç Soyer'i "tavşan" olarak kullanabileceği yorumları yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk savaşları bitmiyor.

Oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşurken ilginç bir gelişme yaşandı.

TUNÇ SOYER İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU YEMEKTE BULUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün kendisine yakınlığıyla bilinen ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tarafından adaylığı veto edilen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yemekte buluştu.

Yemeğin ardından Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığına aday olacağı iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Barış Yarkadaş'a konuşan Tunç Soyer aday olacağının sinyalini verdi.

ADAYLIK BOMBASI: NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OLACAĞIM

Soyer, Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye'yi konuştuk." dedi.

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