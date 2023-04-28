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Kılıçdaroğlu'nun ''Atatürk Havalimanı'' çıkışına Haluk Bayraktar'dan tepki: Zihniyet hiç değişmemiş

Seçimi kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini açıklayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan 'Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş' tepkisi geldi.

28 Nisan 2023 Cuma 08:04 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun ''Atatürk Havalimanı'' çıkışına Haluk Bayraktar'dan tepki: Zihniyet hiç değişmemiş
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CHP Genel Başkanı ve yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan videoyla, eğer cumhurbaşkanı seçilirse Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara teslim edeceğini açıkladı.

"AMERİKA'DAKİ ŞİRKETİN SAHİPLERİYLE YAPACAĞIZ"

Burayı uzay ve havacılık üssü yapacağını öne süren CHP lideri, "Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız." sözlerini sarf etti.

"NURİ DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI TOPRAĞA GÖMEN ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek..." diyen Bayraktar, "Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın Twitter'daki hesabından paylaşımı şöyle:

"Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri...

Halen "en iyisini" Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek...

Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş."

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