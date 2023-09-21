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Kılıçdaroğlu'nun ''Atatürk'e hakaret eden Kuveytli'' iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Kuveytli şahsın 'Türk pasaportuna sahip olduğu' iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP liderinin söz konusu iddialarını yalanlayarak, 'Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunmamaktadır' açıklamasında bulundu.

21 Eylül 2023 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun ''Atatürk'e hakaret eden Kuveytli'' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun bulunmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca Abdülaziz E. Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığının tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip' iddiası doğru değildir." ifadesine yer verildi.

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