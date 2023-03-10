Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! ''İddiası gerçek dışıdır''

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor" iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Sadece afet bölgesinde değil, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı vergi dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afet bölgesindeki işçilerin ücretlerinden vergi alınıyor" iddiasının gerçek olmadığını açıkladı" iddialarının gerçek olmadığına vurgu yaptı.

1 OCAK 2022'YE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Sadece afet bölgesinde değil, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı vergi dışı bırakılmıştır. Sadece afet bölgesinde değil, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı vergi dışı bırakılmış ve asgari ücretin üzerinden ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretleri gelir ve damga vergisinden istisna edilmiştir. 2023 yılında da, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışandan yıllık 17 bin 827 lira vergi alınmamaktadır." denildi.