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Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini kim engelledi? ''Sakın... Biz izin vermiyoruz''

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel Genel Başkan seçildi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Sevinç, 'Kemal Bey çekilmeyi kabul etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş, Kılıçdaroğlu'nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz' demiş.' diye konuştu.

6 Kasım 2023 Pazartesi 08:05 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini kim engelledi? ''Sakın... Biz izin vermiyoruz''
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda birinci turda Özgür Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği iddia edilmişti. Gazeteci Şaban Sevinç, TV 100'de canlı yayında seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Şaban Sevinç'in açıklamaları şu şekilde:

Ekrem Bey, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini tavsiye etti. 'Efendim çekilirseniz sizi de Onursal Genel Başkan ilan ederiz' diye kendisine bir tavsiyede bulundu. Çünkü 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Kemal Bey bunu kabul etti ve çekilme kararını yakın arkadaşlarına iletti.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMEKTEN VAZGEÇTİ

Ancak danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kolunu tutarak 'Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz' demiş. Onun ardından Gamze Akkuş İlgezdi ve Neslihan Hancıoğlu'da duygusal bir şekilde ağlamışlar ve 'Çekilmeyin, vuruşa vuruşa kaybedelim' demişler, bunun üzerine Kemal Bey fikrini değiştirmiş.

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