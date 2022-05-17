Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi Star'ın 2018'deki haberinde! Çalamadığı projeyi engelleme çabası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nın taşınmasıyla o arazinin tamamen yeşillendirilerek 'Millet Bahçesi' olacağı müjdesini vermesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'proje benim' demişti.



2018 yılında katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia." dedi.

Star Gazetesi'nin 7 Haziran 2018 tarihli haberinde, Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiasına yer verilirken, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi projesinin, ilk kez 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiğini ortaya çıkarmıştı.

Şubat 2013 katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın arazisiyle ilgili, "Belki küçük jetler için bir pist ve geri kalanı tamamen yeşil alan haline gelecek. ifadelerini kullanıyor.

Erdoğan, 'Ciddi misiniz sayın Başbakanım? Orada konut falan değil yeşil alan mı olacak' sorusuna, 'Tabi tabi bu benim düşüncemde var. Orası yeşil alan olacak' şeklinde cevap veriyor.

2022'DE BAŞKA BİR KILIÇDAROĞLU, YİNE BİR ÇELİŞKİ

Kılıçdaroğlu, 2018'de Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olması yönündeki fikirlerinin 'çalındığını' iddia ederken, bugün yapılan eylem çağrısı, genel başkan ve partisinin içinde olduğu çelişkiyi gözler önüne serdi.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini bir kez daha gündeme getirdi, Murat Çiçek yaptığı paylaşımda, "Protestoya gidecekmiş CHP'liler. Kemal Bey kızmasın sonra" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi, 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun çelişkisinin anlatıldığı programda, Star Gazetesi'nin 2018 yılındaki haberine de yer verildi.

Star Gazetesi