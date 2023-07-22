Kılıçdaroğlu'nun 'gizli pazarlığı' ortakları kızdırdı: Muhalefetin başarısızlığı!

8'li koalisyon, aynı masanın etrafında toplandı. Adaylıktan milletvekili sayısına kadar her şeyi tartıştı. Tek bir konuda bile anlaşamadı. Türkiye'yi yönetmek isteyen 8 parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı.

Seçim yenilgisinin ardından hepsi karıştı. Yenilginin sebebini bulmak yerine birbirini suçladı. CHP'de değişim krizi yaşanırken İYİ Parti'de Meral Akşener'e tepki yağdı...

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmişken koalisyon masasındaki ortaklarla yapılan anlaşmalar birbiri ardına açığa çıktı. Koalisyona en son katılan küçük ortaklardan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu ile mutabakat yaptık. Bana 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" çıkışı yaptı.

Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaları yalanlarken Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün katıldığı yayında bombayı patlattı. "İkimizin arasında yapılan bir anlaşmaydı. Kimsenin haberi yoktu" çıkışı yaptı. İşte bu sözler, koalisyon masasını karıştırdı. Anlaşmadan haberi olmayan ortaklardan birbiri ardına tepki yağdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli anlaşma yapması etik dışı olarak yorumlandı.

HDP'TEN DE TEPKİ GELDİ!

Son olarak ittifakın gizli ortağı HDP de gizli protokole karşı çıktı. HDP eski eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu siyasetin sefaletini ve muhalefetin başarısızlığını gösteriyor" çıkışı yaptı. "Siyasetin bu tablosu kimsenin içine sindirebileceği bir tablo değil. Bu ilişkilerin bu şekilde sürdürülmüş olması da bizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü eğer siz muhalefetin ortak adayıysanız bütün ilişkileriniz şeffaf olmak zorunda.

Bu şeffaflığın olmadığı bir durumda tabii ki sizi destekleyenlere karşı ciddi bir sorumluluğu yerine getirmemiş olursunuz. Bu da insanların çok içine sindirebileceği bir şey değil. Tabii ki biz de içimize sindiremezdik" ifadesini kullandı.

ORTAKLAR KAVGAYA TUTUŞTU

Dün de, Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokole İYİ Partili isimlerden tepki yağmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" diyerek sert çıkmıştı.