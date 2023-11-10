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Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışı... Biri ortaklarından!

CHP kurultayından da hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, 'sırtındaki hançerlerle' Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdiğini söylemişti... Kılıçdaroğlu'nun hem Altılı Masa'daki ittifak ortakları hem de kendi partilileri tarafından yarı yolda bırakıldığı öne sürüldü.

Yeni Şafak10 Kasım 2023 Cuma 07:45 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışı... Biri ortaklarından!
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4 Kasım'da yapılan kurultayda, 'sırtındaki hançerlerle' Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Altılı Masa'daki ittifak ortakları hem de kendi partilileri tarafından yarı yolda bırakıldığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ın Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından edindiği bilgiye göre, ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Altılı Masa tarafları, seçim sonucuna göre başarının da başarısızlığın da tüm paydaşlarca sahiplenileceği hususunda anlaştı. Ancak seçimin sonucu başarısızlık olunca tüm suç yalnızca Kılıçdaroğlu'nun üzerine bırakıldı.

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