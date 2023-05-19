Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! PKK desteğini arşiv unutmaz

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişten bugüne terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye yönelik skandal açıklamaları zihinlerdeki yerini koruyor.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLİŞKİLERİ

1."YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINI AYNEN KABUL EDECEĞİZ"



CHP genel başkanı olduktan sonra Hakkari'de yaptığı ve bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı mitingde skandal açıklamalara imza attı.

Kılıçdaroğlu, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz" dedi. (3 Mayıs 2011)

DTK, söz konusu mitingden 54 gün sonra özerklik ilan etti. (14 Temmuz 2011)

2. PKK SEMPATİZANI AYNUR DOĞAN'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Aynur Doğan'ın Derince'de vereceği konser, prosedürlere uymadığı gerekçesiyle iptal edildi. Kılıçdaroğlu, PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıktı. Tweetinde Aynur Doğan'ın şarkısını paylaştı.

Kılıçdaroğlu:"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider..." (15 Mayıs 2022)

3. "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"



Kılıçdaroğlu:"Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." (20 Ekim 2014)

4. "YPG BİZE Mİ SALDIRACAK?"



"YPG bize mi saldıracak?" (4 Mart 2019)

Kılıçdaroğlu, bir hafta sonra kendini yalanlayarak "Benim öyle bir cümlem yok." dedi. (8 Mart 2019)

5."HAPİSTEKİ PKK'LILARI ZİYARET ETTİK"



Her türlü terör organizasyonunun desteklendiğini itiraf etti.

Kılıçdaroğlu: ""Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" (Haziran 2016)

6.PKK'LILAR, "BARİKATLARI KURAN ARKADAŞLAR"



600'e yakın güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 300 sivilin katledildiği Hendek eylemlerini gerçekleştiren PKK'lılar için "Barikatları kuran arkadaşlar" hitabını kullandı. (Aralık 2015)

7.LONDRA'DA AMBERİN ZAMAN İLE GÖRÜŞMESİ



İngiltere'de bulunan Kılıçdaroğlu Londra'da terör destekçisi ve Kandil sözcüsü Amberin Zaman ile görüştü. (Kasım 2022)

8."İMC TV NİÇİN KAPATILIYOR?" DEMESİ



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında PKK'nın sözcülüğünü yapan IMC TV'ye sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu: "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var?" (Ekim 2016)

9.TERÖRLE MÜCADELE İÇİN "ADAM ÖLDÜRMEKLE BİR SORUN ÇÖZÜLMEZ" DEMESİ



Türkiye, PKK saldırılarının hedefi olup teröre karşı topyekun bir mücadele verirken Kılıçdaroğlu, iktidarı silah bırakmaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu: "Adam öldürmekle bir sorun çözülmez." (10 Nisan 2016)

10."ANAYASANIN 2. VE 3. MADDELERİNİ DEĞİŞTİRELİM"



Bir yandan Atatürk'ün partisi olmakla övünen Kılıçdaroğlu, PKK destekçisi IMC TV'de Türkçülük ve Atatürkçülüğün anayasal kaynağı olan maddeleri değiştirmekten bahsetti.

Kılıçdaroğlu: "Anayasanın 2. ve 3. maddelerini değiştirelim" (Ekim 2015)

11."TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK OLABİLİRLER"



Kılıçdaroğlu bir TV kanalında SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini, yanlarında silah olmadığını söyledi.

Terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, adeta teröre destek verdi.

Kılıçdaroğlu: "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelerini kullandı. (Eylül 2017)

12.TANRIKULU'NUN TERÖRİSTLERE "YURTTAŞ" DEMESİ



CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'ya karşı oldukça etkin olan SİHA'ları karalama kampanyası başlattı. (Eylül 2017)

Tanrıkulu, SİHA'ların "sivil yurttaşları" vurduğu yalanıyla manipülasyon yaptı.

13.PKK SEMPATİZANI İSTANBUL İL BAŞKANI: CANAN KAFTANCIOĞLU



Kılıçdaroğlu, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye sempatisi ile bilinen Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanı olarak atadı.

Canan Kaftancıoğlu'nun devlete, şehitlere ve şehitliğe hakaret ettiği, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi övdüğü tweetleri ortaya çıktı.

14.PKK'LI SEVİM DAĞDELEN VE EVRİM SOMMEER İLE GÖRÜŞMESİ



Kılıçdaroğlu, Almanya'da sürekli Türkiye aleyhtarı ve terör örgütü PKK'yı destekleyici açıklamalarda bulunan Sevim Dağdelen ve Evrim Sommeer ile görüştü. (Aralık 2018)

15."CHP KOLLUK GÜÇLERİ KURACAK"



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin giderek bir terör organizasyonu gibi işlemesi yönünde faaliyetlerine devam ediyor.

Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurmayı planladığı öz savunma güçlerine benzer şekilde bir CHP kolluk güçleri kurulacağını açıkladı. (22 Nisan 2019)

16."CHP NEYSE PYD'DE ODUR"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PYD'nin siyasi bir parti olduğunu söyleyip, "CHP neyse PYD'de odur" dedi. (23 Ekim 2019)

17.TERÖRİST ABDULLAH ÖCALAN POSTERLERİYLE POZ VEREN CHP'Lİ



Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan Mahmut Tanal katıldığı bir yürüyüşte terörist elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle poz verdi. (21 Temmuz 2015)

18.CHP'LİLER TERÖRİST CENAZELERİNE KATILDI



Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi ve eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, terörist cenazesinde boy gösterdi.

PYD'ye katılıp Kobani'de öldürülen teröristin cenazesini karşıladı. İlgezdi cenazede gözyaşı döktü.

19.PKK'NIN SÖZDE MARŞINDA ESAS DURUŞA GEÇEN CHP'LİLER



Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan CHP Genel Başkan Bülent Tezcan, HDP'lilerle birlikte bulunduğu salonda terör örgütü PKK'nın sözde marşı söylenirken esas duruşa geçti. Tezcan ve beraberindeki heyet, devleti katil ilan etti. (24 Ocak 2016)

20.DAĞDAKİ TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK İSTEMESİ



CHP'nin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nu Kılıçdaroğlu kamuoyuna açıkladı. (23 Temmuz 2013)

Raporda adı geçen sözde gazetecilerden olan Dilşah Ercan isimli terörist dağdan silahıyla poz vererek Türk askerine ve polisine tehditler yağdırdı.

Dilşah Ercan, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakılmasını istediği gazetecilerden birydi.

21.CHP'Lİ İBB BAŞKANI PKK'LILARI İŞE ALDI



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "PYD teör örgütü değildir" demiş, CHP'li İBB Başkanı da PYD/PKK'lıları İBB'de işe almıştı.

Daha sonra bu PKK'lılar tespit edilerek tutuklandı

22. PKK/PYD İLE MÜCADELE İÇİN VERİLEN TEZKEREYE "HAYIR" DEDİKTEN SONRA "KANDİL'İ YERLE BİR EDECEĞİM" DEMESİ



CHP, Irak ve Suriye Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte "Hayır" oyu verdi.

YPG için "terör örgütü değil" diyen ve meclisteki tezkereye hayır oyu veren Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağım, Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demeyin" dedi.

23."BİZİM SINIRIMIZDA BAŞKASI OLACAĞINA PYD OLSUN"



CHP Çanakkale Milletvekili ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye uzantısı PYD için "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" ifadelerini kullandı. (Ekim 2022)

24.TERÖR PROPAGANDASINDAN MAHKUM EDİLEN AYŞE ÇELİK İLE GÖRÜŞMESİ



Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'daki hendek operasyonları esnasında askerimize iftira atarak terör propagandası yapmaktan mahkum edilen ardından tahliyesine karar verilen Ayşe Çelik isimli öğretmeni kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi tepkiyle karşılandı. (7 Haziran 2019)

25."PKK REKLAMI YAPMAMAK İÇİN PKK DEMEDİM"



Gara bölgesinde teröristlerce kaçırılan ve şehit edilen 13 vatandaşımız için yayınladığı taziye mesajında PKK adını zikretmekten imtina etti.

Ardından yaptığı açıklamada "Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz." diyerek iki yüzlülüğünü savundu.

26.TERÖR YUVASI TBB'Yİ ZİYARET ETMESİ



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; Ermeni Soykırımı yalanını savunan, DHKP-C'li teröristleri savunan, Apo için özel sağlık heyeti kuran, PYD'ye karşı yapılan operasyona "savaşa hayır" diyerek karşı çıkan, PYD'li teröriste barış ödülü veren Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti. (Eylül 2020)

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

27."BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK VARKEN NEDEN ORALARA GİDİYORUZ?" DEMESİ



Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya yapılan operasyona karşı çıktı. (Ekim 2019)

Kılıçdaroğlu: "Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz? Hangi gerekçe ile gidiyoruz? Yazık günah değil mi bu memlekete?"

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

28."PKK SİLAH BIRAKAMAZ ÇÜNKÜ IŞİD İLE SAVAŞIYOR"



Kılıçdaroğlu, bir yayınında yine PKK'yı ve silahlı mücadelesini savundu. Kılıçdaroğlu: "PKK silahı bırakamaz çünkü IŞİD ile savaşıyor."

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

29."PKK" DEMEDEN TERÖRÜ LANETLEMESİ



Taksim saldırısından sonra yaptığı açıklamada PKK'dan hiç bahsetmeyip hükümeti hedef aldı.

Kılıçdaroğlu: "Terörle nasıl mücadele edilirmiş, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş, Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye de bütün dünya da öğrenecektir. Şimdi birileri çıkıp böyle bir günde siyaset olmaz diyecek. Hayır efendim. Siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten." (15 Kasım 2022)

KILIÇDAROĞLU VE CHP'NİN PKK'NIN SİYASİ UZANTISI HDP İLE İLİŞKİLERİ!

1.Kılıçdaroğlu'nun Terör Sevici Ekonomi Danışmanı: HACER FOGGO

Üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümünde tamamladı

2018 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nin Koordinatörü

Kılıçdaroğlu'nun 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu ABD gezisinde de yer aldı (Ekim 2022)

CHP'nin, ABD'li milyon dolarlık uzaktan danışman Jeremy Rifkin'li "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısı ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanları arasında yer aldı (3 Aralık 2022)

1.1.MEHMETÇİK'E İFTİRASI



7 Haziran 2015 seçimlerinden sadece 1 ay sonra Türkiye'nin doğusu çukur ve barikat terörü ile kan gölüne çevrildi

20 Temmuz 2015: Terör örgütü PKK, HDP'nin çağrı ve desteğiyle terör eylemlerini şehir merkezlerine taşıdı

Terör saldırılarında 314 sivil hayatını kaybetti

Mehmetçik, çukur ve barikat terörünü bitirmek için çok sayıda operasyon yaptı

Hacer Foggo, bu terör operasyonlarında Mehmetçik'in "44 çocuğu katlettiği" iftirasını attı

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD SEMPATİZANLIĞI



Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'e övgüler yağdırdı

"PKK'nın terör örgütü DEAŞ'la aynı konumda görülmemesi gerektiğini" ileri sürdü

PKK'ya yakınlığıyla bilinen İnsan Hakları Derneği'nde görev aldı

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

ABD VE ALMAN FONLARI İLE LGBT MİSYONERLİĞİ



Hacer Foggo, Türkiye'deki öncü LGBT misyonerleri arasında yer aldı

"Eşcinsel çocuklar" sapkınlığının propagandasını yapan Derin Yoksulluk Ağı'nı kurdu

Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı'nın bağışçıları:

ABD Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI)

NDI, ABD istihbaratının yan örgütlerinden biri.

NDI'a Sorosçu Açık Toplum Vakfı da destek veriyor

Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF)

Alman Heinrich Böll Stiftung Vakfı

PKK ve DHKP-C terör örgütlerine destek veriyor

LGBT faaliyetlerine destek oluyor

Osman Kavala'nın kurucu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş'yi fonluyor

FETÖ'nün şehit ettiği Necip Hablemitoğlu'nun kitabında "Alman Yeşiller Partisi'ne bağlı Türkiye düşmanı bir casusluk aygıtı" olarak tanımlanıyor

TÜRKİYE KARŞITLIĞI VE FETÖ DESTEKÇİLİĞİ



Türkiye karşıtı her oluşum ve eylemi destekleyen, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin organizatörlerinden olan ve Gezi kalkışmasını organize ve finanse eden "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala ile yakın ilişki içerisinde oldu

İmam-Hatip okullarını (ayrıca Mustafa Kemal'in öğretilerini içeren müfredatı) "Türk Faşizmi" olarak tanımladı

Terör örgütü FETÖ'ye ait olduğu bilinen Bugün TV'ye sahip çıktı

Bugün TV'nin kapatılması için "medyaya darbe" dedi

CHP'YE KARŞI SÖYLEMLERİ



CHP'yi "işçiye, emekliye ve yoksula karşı kibirli; müteahhitlere karşı ise yalaka" olarak tanımladı

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin "yükselen gökdelenler vasıtasıyla rant kavgası verdiğini" söyledi

CHP'li belediyelerin ihale usulsüzlükleri yaptığını açıkladı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile ilgili bir haberi alıntılayarak "Hayat CHP'ye güzel" paylaşımını yaptı. (9 Şubat 2016)

CHP'nin başörtüsü takıntısını eleştirdi: "Eyy CHP sana ne insanların başörtüsünden." (14 Aralık 2013)

1.1.CHP'YE KARŞI SÖYLEMLERİ



CHP'yi "işçiye, emekliye ve yoksula karşı kibirli; müteahhitlere karşı ise yalaka" olarak tanımladı

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin "yükselen gökdelenler vasıtasıyla rant kavgası verdiğini" söyledi

CHP'li belediyelerin ihale usulsüzlükleri yaptığını açıkladı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile ilgili bir haberi alıntılayarak "Hayat CHP'ye güzel" paylaşımını yaptı. (9 Şubat 2016)

CHP'nin başörtüsü takıntısını eleştirdi: "Eyy CHP sana ne insanların başörtüsünden." (14 Aralık 2013)

"CHP küçük bir çocukken anne-babası o ne der bu ne der diye çok "sert" baskı yapmış"

2.KILIÇDAROĞLU'NUN PKK SEMPATİZANI DANIŞMANI HUKUK VE SİYASİ İŞLER BAŞDANIŞMANI: NUŞİREVAN ELÇİ



Kılıçdaroğlu Hacer Foggo'dan sonra terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı. (7 Aralık 2022)

Nuşirevan Elçi, CHP'ye katılma nedenini "Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşları iktidara geldiklerinde bu sorunu çözeceklerine dair umut vaat ediyorlar dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ise kuvvetlendirmek için Elçi'yi transfer ettiği kısa sürede anlaşıldı.

Nuşirevan Elçi, Twitter'dan PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu paylaşımları retweet ederek açıkça örgüte destek veriyor.

Güney Doğu Bölgesine Sözde "Kuzey Kürdistan" Demesi

Nuşirevan Elçi PKK'nın sözde yayın organı Rudaw'da katıldığı bir röportajda skandal sözler sarf etti.

CHP'nin Güney Doğu Anadolu bölgesindeki seçim çalışmasını değerlendiren Elçi, bölgeyi sözde 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanarak andı.

Elçi: "Amacımız 'Kuzey Kürdistan'daki' oyların artması, Eskiden AK Parti'ye oy verenlerin bu sefer CHP'ye oy vereceği inancındayız"

"KILIÇDAROĞLU, KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR"



Daha önce Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan" lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddia edilmekteydi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi bu iddiayı yalandı.

Elçi: "Bu sözleri söyledikten sonra kendisine sordurdum ve ben böyle bir şey demedim dedi. Bunu ben de Google'da diğer yerlerde baktım, araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylendiğini belirten kimse iftira atmıştır." (Ocak 2023)

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP DESTEK VERİR"



Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine bel bağlayan HDP ve diğer terör örgütleri artık adaylığını kabul ettirmiş olan Kılıçdaroğlu'na açıktan destek vermeye başladı.

PKK-HDP destekçisi Nuşirevan Elçi bu gerçeği daha önceden de açıklamıştı: "Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek." (Ocak 2023)

"CHP'NİN KÜRT HAKLARI KONUSUNDAKİ PROJESİ ÖZERKLİK"



Genel Başkan seçildiğinden beri HDP ve PKK ile işbirliği yapmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Kürtler konusunda projeleri olduğu Nuşirevan Elçi'nin açıklamalarıyla ispat edildi.

Bu projelerin başında da "özerklik" geldiğini itiraf eden Elçi, CHP'nin bölücü planını deşifre etmiş oldu.

Elçi: "Türkiye'de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor."

NUŞİREVAN ELÇİ'NİN TÜRK BAYRAĞI HAZIMSIZLIĞI



Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Türk bayrağını kaldırarak Rudaw'a röportaj verdi.

CHP genel merkezinde Türk bayrakları Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tarafından kaldırıldı.

HDP, CHP genel merkezinde Türk bayraklarını kaldırtacak kadar CHP'yi yönetmeye başladı.

3.HDP'Yİ MEŞRULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMASI



Kılıçdaroğlu, HDP'nin siyasi uzantısı olduğu terör örgütü PKK-PYD/YPG'yi meşrulaştırmaya 2014'te başladı.

21 Ekim 2014'te Kılıçdaroğlu, YPG'yi "terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü" söyledi.

7 Haziran seçimleri sürecinde CHP-HDP işbirliği ortaya çıktı.

CHP, seçimlerinden sonra AK Parti'ye karşı koalisyon oluşturmaya çalıştı.

Sezgin Tanrıkulu: "MHP ve HDP'yle bir hükümet kurabiliriz." (9 Haziran 2015)

Şafak Pavey'le Demirtaş, Atatürk Havalimanı VIP salonda karşılaştı. (9 Haziran 2015)

Pavey, barajı geçen HDP'li Demirtaş'ı kutladı: "Kutluyorum, birlikte iyi salladık diye düşünüyorum."

Ancak MHP dahil olmadığı için koalisyonu kuramadılar.

CHP ile HDP, seçim sonrası HDP-PKK'nın çukur terörü sürecinde de beraber hareket etti.

HDP-PKK'nın 2015 çukur eylemleri, sözde "özyönetim" talebi ile başladı.

Ardından "barış akademisyenleri" diye bir topluluk oluştu ve "barış için" adı altında bir bildiri hazırlandı.

Bildiride Türkiye devleti "katliam, sürgün ve işkence yapmakla" itham edildi.

Kılıçdaroğlu, bu bildiriye ve sözde akademisyenlere sahip çıktı.

CHP, bu süreçte "savaşa hayır" kampanyası da başlattı.

CHP'li milletvekili Gürsel Erol katıldığı bir TV programında 'HDP'yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum' diyerek HDP'yi aklamaya çalıştı.

CHP-HDP ortaklığı bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı.

4.CHP'NİN HDP-PKK'NIN ÖZERKLİK AMACINA HİZMET ETMESİ: GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ



Altılı masa, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" diye bir yapıdan bahsetmeye başladı.

Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği'nin her dediğini yapacağız" dedi. (Ağustos 2022): "İlk iktidarımızda göreceksiniz, Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz."

AB, yerel yönetimlere özerklik şartı koşuyor. Bu şartlar, idari bağımsızlık, mali bağımsızlık ve (hafif silahlı) kolluk kuvveti tesisini kapsıyor.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"in gerçek amacı, AB'nin de dayattığı "yerel yönetimlerdeki özerklik" meselesidir.

Bu sistemde yerel yönetim, kendi vergisini toplayabilmektedir.

Türkiye, ilgili maddeye 1980'lerde imza attı ancak şerh düştü.

Şimdi Kılıçdaroğlu "Biz AB'nin istediği her şeyi kabul edeceğiz." diyerek iktidar oldukları zaman bütün şerhleri kaldıracağını ve HDP-PKK'nın özerklik planını hayata geçireceğini ilan etmektedir.

5."CHP'NİN 'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' RAPORU VE "ÖZERKLİK" İÇEREN SİSTEM ÖNERİSİ" HAZIRLAMASI



CHP, "Demokratik Hukuk Devleti İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem -Bağımsız ve Tarafsız Yargı- Raporu" hazırladı. (30 Haziran 2021)

Rapor, Abant'ta düzenlenen CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 4'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda vekillere dağıtıldı. (Ekim 2021)

Kürt sorunu, yerel özerklik gibi konular ve ayrıca HDP'nin bu konulardaki açıklamaları da kamptaki önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Raporda yerel yönetimlere özerklik tanınan yeni bir anayasa ve yönetim sistemi önerildi.

Yerel yönetimlere idari ve mali özerklik verilmesi için gerekli anayasal düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yerel yönetimlere vergi toplamasına ilişkin yasal altyapının oluşturulması ve "sivil isyan" olarak da adlandırılan "direnme hakkının" yeni hak ve özgürlükler adı altında genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Anayasa değişikliğiyle yeni bir merkez-yerel dengesi kurulana kadar, yerel yönetimlerin merkezi idarenin boyunduruğundan uzak tutulacağını" dile getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin arttığı her dönemde, CHP'nin anayasa değişikliği ve güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemleri de aynı oranda arttı.

6.KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZERKLİK AÇIKLAMALARI



Kılıçdaroğlu: "Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ettik. Bazı maddelerine çekince koydular. Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin." (19 Mayıs 2011)

Kılıçdaroğlu: "Yerel yönetimlerin özerklik şartını aynen kabul edeceğiz. Onlara özerklik vereceğiz aynı Avrupa'daki gibi. Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Yasasını aynen kabul edeceğiz." (22 Mayıs 2011)

Kılıçdaroğlu: "Hakkari'de 'Yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz.' dedim. CHP Kurultayında yine söylüyorum; CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz." (5 Eylül 2014)

Kılıçdaroğlu: "Öteden beri yine söylediğimiz yerel yönetimler özerklik şartı. Biz yine yerel yönetimler özerklik şartını kabul ediyoruz. Uygulanmalı diyoruz. Bizim açımızdan hiçbir tereddüt yok." (7 Ocak 2016)

Kılıçdaroğlu: "Biz AB yerel yönetimler özerklik şartını destekliyoruz. Türkiye'nin her tarafı için geçerli olacak." (13 Mart 2016)

Kılıçdaroğlu: "Biz yerel yönetimlerin özerklik şartının uygulanacağını söylüyoruz." (28 Mayıs 2016)

12. 2019 SEÇİMLERİNDE CHP İLE HDP-PKK/PYD İTTİFAKI



Ağustos 2017'de 2019 seçimleri için HDP/PKK ile CHP arasında ittifak kurulacağı gündemdeydi.

16 AĞUSTOS 2017



PKK elebaşlarından Cemil Bayık, örgütün medyasında Kılıçdaroğlu'nu övdü.

Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği "Adalet" yürüyüşünün "önemli olduğunu" söyledi.

HDP'nin de bu yolda ilerlemesini istedi.

Ayrıca CHP ile HDP'nin "birlik olması gerektiğini" ifade etti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: "HDP, CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birliktelik şart."

CHP Milletvekili Bekaroğlu, PKK'nın yayın organı Özgürlükçü Demokrasi gazetesine konuştu.

Bu tür çağrılar yapılmasının "iyi olduğunu" söyledi.

OCAK 2019



CHP, HDP ve terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirledi.

CHP, Beyoğlu'nda HDP'ye desteği ile bilinen Alper Taş'ı aday gösterdi

Alper Taş, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği teklif ettiği ve mecliste görmek istediği isimlerden biriydi.

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bir sohbet esnasında "Bizim oy Kürdistan'a" ifadelerini kullanarak HDP ile iş birliğini açıkladı. (Şubat 2019)

HDP Şişli İlçe Başkanı yerel seçimlerde CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyeceklerini açıkladı. Bunun karşılığında ne alacaklarına ise değinmedi. (25 Şubat 2019)

CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar'ın dağa çıkarak terör örgütü PKK'ya katılan Leyla Uyar'a huzur hakkı adı altında para aktardığı ortaya çıktı. (12 Mart 2019)

CHP'li Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldıktan sonra ilk röportajını Rudaw'a verdi. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim! Bugün de hala aynı kanaatteyim" ifadesini kullandı. (18 Nisan 2019)

13."DEMİRTAŞ BÜTÜN BU İDDİANAMELERİ ŞEREF MADALYASI OLARAK TAŞIYACAK"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'masum' olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak' dedi. (Eylül 2020)

14."DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI EN BÜYÜK ARZUM"



CHP Genel Başkanı, Demirtaş'ın PKK konusundaki açıklamalarını 'son derece değerli' bulduğunu itiraf etti.

Açıklamasında, "Bunun devamının gelmesi lazım. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum." diye konuştu. (Temmuz 2022)

15. SELAHATTİN DEMİRTAŞ "SAYGIN BİR SİYASETÇİ"

Kılıçdaroğlu, 6-7 Ekim olaylarında iç savaş çağrısı yapıp halkı sokağa çıkaran ve 50 kişinin ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş için "saygın bir siyasetçi" ifadesini kullandı. (15 Haziran 2017)

16."DEMİRTAŞ'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"



Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak gibi isimlere sahip çıktıktan sonra diğer teröristlerin de adını zikretti.

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş da Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Askeri öğrenciler boşu boşuna yatıyor içeride." (1 Mayıs 2021)

17."SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILIR"



Sözcü gazetesine konuşan ve 28 Şubat generallerinin serbest bırakılmasını talep eden Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için de özgürlük istedi.

Kılıçdaroğlu: "Hepsi bırakılır. Sadece onlar da değil. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş." (7 Ağustos 2022)

18."HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"



Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

"HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız." diyen Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. (Eylül 2022)

19.CHP'Lİ SELİM KAPTANOĞLU'NUN HDP AŞKI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Bozkurt Kemal' ve 'Ülkücülere şeref verdiniz' sloganıyla karşılayan CHP'li Selim Kaptanoğlu'nun HDP aşkı ortaya çıktı.

Katıldığı yayında Millet İttifakı için HDP'den oy isteyen Kaptanoğlu, CHP'nin ikinci turda HDP ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi. (Eylül 2022)

20.HDP'Yİ KAYBETMEMEK İÇİN TEZKEREYE "HAYIR" DEMESİ



CHP, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi kaybetmemek ve ittifakta tutmak adına verdiği tavizlere Irak ve Suriye tezkerelerini de eklemiş ve 2019-2020 yılında 'evet' dedikleri tezkereye 2021'de 'hayır' demişti.

Katıldığı bir televizyon programında tezkere kararı ile ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında milletin gözünün içine bakarak yalan söyledi. (27 Ağustos 2022)

Tezkeredeki 'Yabancı silahlı kuvvetler' ibaresini öne süren Kılıçdaroğlu bu nedenle tezkereye 'hayır' dediklerini kaydetti. Ancak CHP; aynı ibarelerin yer aldığı 2019 ve 2020 tezkerelerine "evet" oyu vermişti.

21.TSK'NIN FAALİYETLERİNİ PKK'YA BİLDİREN SÖZDE GAZETECİLERE SAHİP ÇIKMASI



Diyarbakır'da PKK propagandası yapan 20 kişinin gözaltına alınmasından sonra Kılıçdaroğlu teröristleri temize çıkaran bir açıklama yaparak teröristlerin gazeteci olduğunu iddia etti. Ancak sözde gazetecilerin PKK'ya muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu:"20'ye yakın gazeteciyi alıyorsun Diyarbakır'dan, atıyorsun içeriye. Niye içerdeler, hangi gerekçeyle? Evrensel gazetesine tam bin gündür Basın İlan Kurumu tarafından ilan verilmiyor. Niye vermiyorsun? Saraydakiler rahatsız diye mi vermiyorsun?"

22."HDP'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞDAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL"



PKK'nın siyasi uzantısı olan ve hem yurt içinde hem de sınırlarda ve yurt dışında diğer terör örgütleriyle işbirliği yapan HDP'yi aklamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu: "HDP'yi terör örgütleriyle bağdaştırmak doğru değil." (Haziran 2021)

23. ŞEHİDİMİZ VARKEN GÜLMESİ



Kılıçdaroğlu, Gara'da 13 askerimiz PKK tarafından şehit edildikten sonra yaptığı grup konuşmasında gülmesi nedeni ile tepki çekti. (Şubat 2021)

24.HDP'Lİ AHMET TÜRK: "KILIÇDAROĞLU SÖYLEDİKLERİMİ HEP ONAYLADI"



Terör örgütüne kaynak aktarmak ve destek vermek suçundan yargılanan HDP'li Ahmet Türk, katıldığı bir programda CHP ile işbirliklerini itiraf etti.

Ankara'da bir otelde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen gizli görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini açıkladı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şeyi "onayladığını" ifade etti.

Ahmet Türk: "Kılıçdaroğlu söylediklerimi hep onayladı. Yani yapılması gereken, yürütülmesi gereken politikalar konusunda karşı çıkmadı."(Kasım 2018)

25.ANADİLDE EĞİTİME ONAY VERMESİ

Kılıçdaroğlu hem yerel hem de genel seçimlerde HDP'den ciddi oy desteği aldı. Bununla ilgili tavizlerini de her konuda ve platformda vermeye başladı.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün düzenlediği skandal toplantıda anadilde eğitimi ve yeni anayasa düzenlemesini savundu. Millet ittifakı olarak yeni anayasa çalışması yaptıklarını açıkladı. (20 Eylül 2020)

26."HDP DEMOKRASİDEN YANA"



İngiltere'de 2019 yerel seçimlerine ilişkin sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, HDP'yi demokratik olmakla taltif edip aralarındaki işbirliğini de itiraf etti.

Kılıçdaroğlu: "Demokrasiden yana olan bütün partilerle işbirliği yapıyoruz. İyi Parti de olabilir, Saadet Partisi de olabilir, HDP de olabilir." (21 Ekim 2018)

27. 2023 SEÇİMLERİNDE HDP-CHP İTTİFAKI



28. 22 MART 2023 GÖRÜŞMESİ

Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde de işbirliği yaptığı HDP'nin kapısını yeniden çalarak partiden randevu aldı.

18 Mart'ta planlanan görüşme, HDP'nin isteğiyle iptal edildi.

Eski ortaklar CHP ve HDP TBMM HDP Grup Toplantı Salonu'nda yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olan belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi.

29. HDPKK'LI PERVİN BULDAN İLE AYNI CÜMLELERİ KURMASI



Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan'ın mitinginde kurduğu cümlelerin aynısını kurarak hem konuşma emrinin nereden geldiğine işaret etti hem de cümlelerin kaynağına atıf yaptı.

Pervin Buldan: "Türkiye halkları savaş istemiyor. Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor." (19 Mart 2023)

Kılıçdaroğlu: "Ya tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." (20 Mart 2023)

30.KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜŞTÜĞÜ HDP'LİLERİN ÖCALAN MESAJI



HDP'li isimlerin Kılıçdaroğlu görüşmesinden hemen önce yaptığı açıklamaların hepsinde Öcalan'a özgürlük mesajları verildi.

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü HDP'liler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Öcalan'ın tecridini kaldırın

HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Öcalan'a selam olsun

HDP'li Sezai Temelli: Çözümün muhatabı Öcalan

HDP'li Ahmet Türk: Bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir

Arşiv unutmaz: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK ile kirli ilişkisi!

31. KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EKREM İMAMOĞLU'NUN KATILDIĞI CHP'NİN VAN MİTİNGİNDE, "SELO'YA ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI ATILDI



Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CHP'nin Van mitinginde, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı. (Mayıs 2023)

32. KEMAL KILIÇDAROĞLU VAN'DA HDP BAYRAKLARI ARASINDA "KAYYUM UYGULAMASINI BİTİRECEĞİM" DEYİP HDP'Lİ BELEDİYELERİN PKK'YA DESTEĞİNİN ÖNÜNÜ AÇACAĞINI İLAN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP bayrakları arasında "kayyum uygulamasını bitireceğim" deyip HDP'li belediyelerin PKK'ya desteğinin önünü açacağını ilan etti. (Mayıs 2023)

33. HDP'NİN ADAYI: KEMAL KILIÇDAROĞLU



Seçimler için bir aday çıkarmayacağını açıklayan HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin önde gelen isimleri olan Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder ile art arda yaptığı konuşmalarda partilerin arasında "ortak dil" ve "ortak amaç" olduğu anlaşıldı.

HDP'lilerin 19-23 Mart arasında yaptığı Öcalan açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Öcalan'ı serbest bırakmaya yönelik girişimde bulunacağını açıkça göstermektedir.