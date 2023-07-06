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Kılıçdaroğlu'nun ikram vekilleriyle Meclis'te ortak grup! Resmen açıkladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek bu partilere 37 koltuk ikram etmişti. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te grup kurma konusunda anlaştı. Kararı Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu duyurdu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun ikram vekilleriyle Meclis'te ortak grup! Resmen açıkladılar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek bu partilere 37 koltuk ikram etmişti. Çok konuşulan siyasi vurgun sonrası Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te grup kurma konusunda anlaştı.

Kararı Gelecek Partisi Genel Merkez binasında bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resmen duyurdu.

Kurulacak grup, Meclis'teki 6. grup olacak.

Meclis grubunun Saadet Partisi çatısı altında kurulacağı açıklandı.

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