Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına neden katılmadığı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki günkü aday tanıtım toplantısına eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nın neden katılmadığı belli oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi ancak Kılıçdaroğlu 'yoğunluk' nedeniyle davete katılamayacağını iletti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, genel başkan gibi davranan İmamoğlu'nun daveti doğrudan İstanbul'dan göndermesi nedeniyle son genel başkanın programa katılmadığını söyledi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KABUL ETMEK OLACAKTI

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun davete icabet etmesi durumunda İmamoğlu'nun partideki üstünlüğünü kabul etmiş şeklinde anlaşılacağından endişe ettiğini belirtti. Davetin İmamoğlu tarafından değil Genel Merkez'den gelmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun programa katılma olasılığı olduğuna dikkat çektiler. CHP'de İmamoğlu'nun önceki gün lansmanı partide tartışma yaratmıştı. Eski genel başkanların katıldığı lansmana son Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekmişti.