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Kılıçdaroğlu'nun korumaları Gelecek Partisi üyesini darp etti

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu ziyaretinde kendisine selam vermek isteyen Gelecek Partisi üyesi bir kişi, Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından tartaklandı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun korumaları Gelecek Partisi üyesini darp etti
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CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'ya gitti. Şehir merkezine giden Kılıçdaroğlu'nun yanına Gelecek Partisi Bolu teşkilatından olduğu öğrenilen bir kişi yaklaşmak istedi.

Kılıçdaroğlu'na selam vermek isteyen Gelecek Partili vatandaş, CHP liderinin korumaları tarafından tartaklandı. Korumaların arkaya doğru ittiği vatandaş, neye uğradığını şaşırırken korumalardan bir tanesi yumruk atmak için elini kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun korumaları, çevredeki vatandaşların tepki vermesi üzerine geri çekildi.

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