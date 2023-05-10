Kılıçdaroğlu'nun korumaları Gelecek Partisi üyesini darp etti

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'ya gitti. Şehir merkezine giden Kılıçdaroğlu'nun yanına Gelecek Partisi Bolu teşkilatından olduğu öğrenilen bir kişi yaklaşmak istedi.

Kılıçdaroğlu'na selam vermek isteyen Gelecek Partili vatandaş, CHP liderinin korumaları tarafından tartaklandı. Korumaların arkaya doğru ittiği vatandaş, neye uğradığını şaşırırken korumalardan bir tanesi yumruk atmak için elini kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun korumaları, çevredeki vatandaşların tepki vermesi üzerine geri çekildi.