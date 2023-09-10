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  • Kılıçdaroğlu'nun korumaları iteklemişti: Belediye Başkanının sarhoş olduğu iddia edildi
Güncel

Kılıçdaroğlu'nun korumaları iteklemişti: Belediye Başkanının sarhoş olduğu iddia edildi

CHP'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından uzaklaştırılan ve 'Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım' sözleriyle duruma tepki gösteren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Arslan'ın sarhoş olduğu ve o halde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaya çalıştığı için korumalar tarafından müdahale edildiği öne sürüldü.

10 Eylül 2023 Pazar 14:33 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun korumaları iteklemişti: Belediye Başkanının sarhoş olduğu iddia edildi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarete koruma krizi damga vurdu.

"BEN DE BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Kılıçdaroğlu'nun korumaları, genel başkanın elini bırakmak istemeyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a sert müdahalede bulundu. Neye uğradığı şaşıran CHP'li Arslan, "Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım" sözleri ile isyan etti.

ŞOKE EDEN İDDİA: SARHOŞ OLDUĞU İÇİN...

Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan arasında yaşanan arbedeyle ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Arslan'ın sarhoş olduğu ve o şekilde Kılıçdaroğlu'na yaklaşmak isterken, korumaların müdahale ettiği öne sürüldü.

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