CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarete koruma krizi damga vurdu.

"BEN DE BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Kılıçdaroğlu'nun korumaları, genel başkanın elini bırakmak istemeyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a sert müdahalede bulundu. Neye uğradığı şaşıran CHP'li Arslan, "Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım" sözleri ile isyan etti.

ŞOKE EDEN İDDİA: SARHOŞ OLDUĞU İÇİN...

Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan arasında yaşanan arbedeyle ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Arslan'ın sarhoş olduğu ve o şekilde Kılıçdaroğlu'na yaklaşmak isterken, korumaların müdahale ettiği öne sürüldü.