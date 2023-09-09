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Kılıçdaroğlu'nun korumalarından, Edremit Belediye Başkanı'na sert müdahale

CHP'nin yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de gerçekleştirilen etkinliklerde skandal bir olaya imza atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a saldırdı. Korumalar tarafından fiziki müdahaleye uğrayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 'Ben de bu partinin belediye başkanıyım.' diyerek isyan etti.

9 Eylül 2023 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun korumalarından, Edremit Belediye Başkanı'na sert müdahale
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a saldırdı.

CHP'nin yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen etkinliklerde skandal bir olay yaşandı. Etkinliğe ziyarete gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlamak isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Belediye başkanı Arslan'ı korumaların saldırısından ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurtardı. Belediye başkanına sert müdahale anları ve yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

'BEN DE BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM'

Korumalar tarafından fiziki müdahaleye uğrayan belediye başkanı, "Ben de bu partinin belediye başkanıyım." diyerek isyan etti.

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