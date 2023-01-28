Kılıçdaroğlu'nun kucakladığı FETÖ'cü yurtdışına kaçtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırladığı ve sarıldığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçtı. Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya'nın ise normal yollardan yurtdışına çıkış yaptığı açıklandı.

Anne Melek Çetinkaya, oğlu Taha Furkan ile birlikte görüştüğü Kılıçdaroğlu ziyaretinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam' ifadelerini kullanmıştı.

Taha Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 65 askeri öğrenciyle birlikte müebbet hapis cezasını mahkum olmuştu, ancak Yargıtay kararı bozunca tahliye edilmişti.