Kılıçdaroğlu'nun ''Kürtçe'' iftirası TBMM tutanaklarıyla ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı koalisyonun adayı olmasının hemen ardından masa altındaki PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

HDP'NİN ADAY ÇIKARMAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası HDP'nin taleplerini basın toplantısında paylaştı. HDP'nin seçimlerde aday çıkarmayacağı ve Kılıçdaroğlu'na destek vereceği iddiaları güçlenirken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Görüşmenin içeriğini kurullarımıza taşıyacağız, ittifak güçlerimiz ile bu görüşmeyi değerlendireceğiz ve çok geçmeden 1-2 gün içinde kamuoyuna daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

KÜRTÇE BİLİNMEYEN DİL Mİ?

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada yalan başvururken Kürtçe'nin TBMM'de "bilinmeyen dil" olarak tanımlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu "TBMM'de kürsüde konuşulur, 'İngilizce' yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır vs. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniyor." ifadelerini kullandı.

İLK YANIT TBMM BAŞKANI ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis tutanaklarında Kürtçe için 'bilinmeyen dil' ibaresinin kullanılmadığını belirterek, "Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak dipnotta, 'hatip Türkçe olmayan kelime/kelimeler kullanmıştır' diye yazılıyor. Ama bu Kürtçe için özel bir uygulama değil; İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor" dedi.

YALAN TBMM TUTANAKLARINDA ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin yaptığı açıklamada bir örnek paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkarttı. Turan yaptığı paylaşımda "Tüm diller azizdir. Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda "bilinmeyen dil deniyormuş" Ne demek bu?! Resmi dili mi değiştireceksiniz? Konu Kürtçe değil, bkz İngilizce ifademiz tutanağa nasıl geçmiş! HDPnin bile terk ettiği Kılıçdaroğlu'nın bu iftirasına bakalım 5+2 ne diyecek." ifadelerini kullandı.

GAF DEĞİL NET İFTİRA

Turan paylaşımının devamında "Resmi dil dışında, Mecliste konuşulan tüm diller doğal olarak tutanağa; "Bu bölümde hatip Türkçe olmayan kelimeler kullandı" şeklinde yazılır. Yani konu KK'nın ifade ettiği gibi Kürtçe değil tüm dillerdir. Cumhurbaşkanıı adayı olan birinin bu yaklaşımı gaf değil net iftiradır. Yazık!" ifadelerini kullandı.