Güncel

Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı belli oldu! Özel'i meşrulaştırmayacak

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 21 Eylül'deki 22'nci Olağanüstü Kurultay'ı meşrulaştırmamak için Özgür Özel'e karşı aday çıkarmayacağı öğrenildi.

18 Eylül 2025 Perşembe 08:36
Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı belli oldu! Özel'i meşrulaştırmayacak
CHP'de 2025'in son ayları kurultaylarla geçecek. 21 Eylül'de yapılması planlanan 22'nci Olağanüstü Kurultay'da Özgür Özel ve yönetiminin karşısına rakip çıkmayacak. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultayı meşrulaştırmamak için aday çıkarmayacağı öğrenildi.

Şaibeli kurultay davasının da devam etmesi nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun 39'uncu Olağan Kurultay'a hazırlandığı belirtildi.

CHP Genel Merkezi, 24 Ekim'de görülecek şaibeli kurultay davasından önce olağan kurultayı yapmayı planlıyor.

Eğer olağan kurultay, davanın görüleceği tarihten önce gerçekleşirse, Kılıçdaroğlu aday olmayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, "Tek şansımız var. Bunu olağanüstü kurultayda harcamak anlamsız olur. Olağan kurultaya hazırlanıp yarışmak daha mantıklı. Eğer olağan kurultayda rakip çıkarmazsak, Özel çok daha güçlenerek yoluna devam edecek" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultayda Oğuz Kaan Salıcı gibi kendine yakın bir ismi işaret edebileceği öğrenildi.

