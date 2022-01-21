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Kılıçdaroğlu'nun leblebi algısını eczacı çökertti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Düzce ziyaretinde uğradıkları Şeyma isimli bir eczacının partililere, 'Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Kent kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor.' dediğini öne sürdü. Söz konusu iddialar sonrası açıklama yapan eczacı 'Böyle bir söz benim ağzımdan çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil.' dedi.

21 Ocak 2022 Cuma 02:16 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 02:22
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Düzce'nin hava kirliliği açısından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını öne sürmüş, Şeyma isimli bir eczacının partililere, "Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz." dediğini iddia etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN LEBLEBİ ALGISINI ECZACI ÇÖKERTTİ

İsminin Kılıçdaroğlu tarafından söylendiğini duyunca şok olduğunu ifade eden eczacı, "Bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi, bazı şeylerin çarpıtılması. Hiç konuşulmayan şeylerin benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin iznim olmadan belirtilmesi bizi üzdü." diye konuştu.

Kendisinin ağzından böyle bir lafın kesinlikle çıkmadığını vurgulayan eczacı, "Bir insan antidepresan ile ilgili böyle bir şey der mi? Zaten antidepresanı reçetenin hekimi olmadan bizim vermemiz mümkün değil. 'Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı." dedi.

"HASTA SAYISINI HİÇBİR ECZACI BİLEMEZ"

İddiaların odağındaki eczacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir tabiri bir eczacı kullanmaz. Kanser hastalarının sayılarını bilemeyiz. Ben küçük bir eczaneyim böyle bir şeyi zaten bilmem, hiçbir eczacı da bilmez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil."

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