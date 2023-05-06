Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'den bir skandal 'İmralı' açıklaması daha

HDP İstanbul Milletvekili Adayı Çiçek Otlu, Pervin Buldan, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk gibi isimlerin skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. 6'lı koalisyona resmi olarak katılan HDP, 14 Mayıs seçimlerine çok farklı beklentiler ile giriyor. Terörist balı Öcalan başta olmak üzere tüm teröristlerin serbest bırakılacağını söyleyen HDP'ye, 6'lı koalisyondan ise tek bir tepki gelmemesi dikkat çekiyor.

HDP'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: İMRALI'DAKİ TECRİDİ YENECEĞİZ

HDP İstanbul Milletvekili Adayı Çiçek Otlu seçim çalışması sırasında gerçekleştirdiği bir mitingde, bebek katili Abdullah Öcalan ve tüm teröristlere özgürlük vadetti. Otlu, "İmralı'daki tecridi yeneceğiz. Başta Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak olmak üzere, binlerce politik tutsağı özgürleştireceğiz. Sözümüz var." dedi.

TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT' DEDİ

Otlu'nun skandal vaatleri kadar, teröristler ile ilgili güzellemeleri de dikkat çekti. 6'lı koalisyonun ortağı HDP'nin İstanbul Milletvekili Adayı Otlu, partisinin PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu itiraf edercesine yaptığı konuşmada, öldürülen teröristlere 'şehit' dediği de duyuldu.

HDP SİSTEMATİK OLARAK 'ÖCALAN'I ÖZGÜR BIRAKACAĞIZ' AÇIKLAMASI YAPIYOR

HDP'li onlarca milletvekili ve parti yöneticisi şu ana kadar Öcalan'ı özgür bırakacaklarına dair açıklama yaptı. HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında verdiği sözleri açıklaması çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere koalisyondaki hiçbir partiden bu açıklamalara tepki gelmedi.