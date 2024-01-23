14 ve 28 Mayıs 2023'te alınan çifte seçim yenilgisinden sonra, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini duyuran İYİ Parti, Ankara adayını belirledi.

Bir dönem Kılıçdaroğlu'na danışmanıydı: İYİ Parti'nin Ankara adayı Yıldırım oldu

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlere 'hür ve müstakil' şekilde gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Cengiz Topel Yıldırım olduğunu söyledi.

X hesabından açıklama yapan Saymaz, Yıldırım'ın adaylığının çarşamba günü açıklanacağını belirtti.

Yıldırım, kısa bir süre öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

2019 YILINDA ANKARA ADAYLIĞINA TALİP OLMUŞ, YAVAŞ'I SERT SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI



Yıldırım, 2019 yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Ankara adaylığı için ismi çıkan isimlerden birisiydi. Yıldırım, o dönemde adı sahte senet skandalına karışan Mansur Yavaş'ı sert sözlerle hedef almış, "Mansur beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.