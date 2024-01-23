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Güncel

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Cengiz Topel Yıldırım İYİ Parti'nin Ankara adayı oldu

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlere 81 ilde ayrı gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapmış, Mansur Yavaş'a karşı çıkışlarıyla gündem olan Cengiz Topel Yıldırım olduğu duyurdu.

23 Ocak 2024 Salı 08:58 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Cengiz Topel Yıldırım İYİ Parti'nin Ankara adayı oldu
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14 ve 28 Mayıs 2023'te alınan çifte seçim yenilgisinden sonra, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini duyuran İYİ Parti, Ankara adayını belirledi.

Bir dönem Kılıçdaroğlu'na danışmanıydı: İYİ Parti'nin Ankara adayı Yıldırım oldu

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, seçimlere 'hür ve müstakil' şekilde gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Cengiz Topel Yıldırım olduğunu söyledi.

X hesabından açıklama yapan Saymaz, Yıldırım'ın adaylığının çarşamba günü açıklanacağını belirtti.

Yıldırım, kısa bir süre öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

2019 YILINDA ANKARA ADAYLIĞINA TALİP OLMUŞ, YAVAŞ'I SERT SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI

Yıldırım, 2019 yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Ankara adaylığı için ismi çıkan isimlerden birisiydi. Yıldırım, o dönemde adı sahte senet skandalına karışan Mansur Yavaş'ı sert sözlerle hedef almış, "Mansur beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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