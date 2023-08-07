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Güncel

Kılıçdaroğlu'nun planı suya düştü! Sarıgül İBB iddiaları hakkında net konuştu: O iş bitti

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içerisindeki değişim tartışmalarının başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizmişti. Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz her geçen gün şiddetlenirken, Mustafa Sarıgül'ün İBB başkanlığına aday gösterileceği iddia edildi. İddialar üzerine konuşan Sarıgül ise, Kılıçdaroğlu'na desteğini bir kez daha yineleyerek, İBB'ye adaylığı hakkında, 'Vefalı adamımdır. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti.' dedi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 13:56 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun planı suya düştü! Sarıgül İBB iddiaları hakkında net konuştu: O iş bitti
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CHP'de seçimlerin ardından sular durulmadı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskıları arttı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' diyerek kazan kaldırdı. Genel Başkan olmak için Kılıçdaroğlu'na karşı gizli darbe toplantıları bile planladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SARIGÜL PLANI

29 Mayıs'tan beri krizin bitmediği partide, Kemalciler ve Ekremciler arasında büyük kavga başladı. Koltuğunu korumak için hamleler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarındaki koltuk savaşı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdiği hatta İBB Başkanlığına aday göstermeyeceği iddiaları ortaya atıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı adaylığına Mustafa Sarıgül'ü göstereceği söylentileri hızla yayıldı.

Hatta seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren gazeteci Fatih Altaylı, Mustafa Sarıgül'ün İBB Başkanlığına, oğlu Emir Sarıgül'ün CHP'nin İstanbul Eyüpsultan ilçesine, eski eşi Aylin Kotil'in ise İstanbul'un Şişli ilçesinden belediye başkan adayı olacağını yazdı

Bunun üzerine suskunluğunu bozan Mustafa Sarıgül, Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmada iddiaları yalanlasa da 'Vefalı adamımdır' çıkışı yaptı.

"BEN BİR KERE O MAKAMA ADAY OLDUM. BİTTİ"

Seçim öncesinde ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na destekte sınır tanımayan hatta CHP liderine en yakın isimlerden biri haline gelen Sarıgül, İBB Başkanlığı iddialarını "Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek" ifadelerini kullandı.

Parti içindeki Kılıçdaroğlu'na tepki ve değişim krizini de yorumlayan Sarıgül, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurguladı. Sarıgül, "Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey'in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan'a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu" ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül, Oğlu Emir Sarıgül'ün Eyüpsultan adaylığına da sıcak baktığını ifade etti.

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