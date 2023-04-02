Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepkiler sürüyor! Fahrettin Altun'da dikkat çeken 'şiir' paylaşımı

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarla basması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı 'şiir'li paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasına tepki gösterdi.

Altun'un paylaştığı videoda, Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinden bir bölümü seslendirmesi yer aldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği o bölüm:

Somurtuş ki bıçak, nâra ki tokat;

Zift dolu gözlerde karanlık kat kat...

Yalnız seccâdemin yününde şefkat;

Beni kimsecikler okşamaz mâdem;

Öp beni alnımdan, sen öp seccâdem!