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Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepkiler sürüyor! Fahrettin Altun'da dikkat çeken 'şiir' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun'un paylaştığı ve 'şiir...' notunu düştüğü videoda, Başkan Erdoğan Üstat Necip Fazıl'ın Zindandan Mehmed'e Mektup şiirinin bir dörtlüğünü seslendirmesi yer aldı.

2 Nisan 2023 Pazar 02:23 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepkiler sürüyor! Fahrettin Altun'da dikkat çeken 'şiir' paylaşımı
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CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarla basması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı 'şiir'li paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasına tepki gösterdi.

Altun'un paylaştığı videoda, Başkan Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinden bir bölümü seslendirmesi yer aldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği o bölüm:

Somurtuş ki bıçak, nâra ki tokat;

Zift dolu gözlerde karanlık kat kat...

Yalnız seccâdemin yününde şefkat;

Beni kimsecikler okşamaz mâdem;

Öp beni alnımdan, sen öp seccâdem!

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