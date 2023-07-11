Kılıçdaroğlu'nun ''serbest bırakılsın'' dediği Yanardağ'a Kandil'den destek

Fondaş Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Öcalan'a övgüler yağdırmıştı.

BEBEK KATİLİNE METHİYELER DİZMİŞTİ

Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması gerektiği de söyleyen Yanardağ, "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadelerini kullanmıştı.

KANDİL YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istenirken Kandil'den de örgütün elebaşlarından Duran Kalkan, Yanardağ'a destek açıklamaları yaptı.

"BİZ YANARDAĞ'I ÖNEMSİYORUZ"

Adeta methiyeler dizerek 'Yanardağ'ı önemsiyoruz' diyen Kalkan şu ifadeleri kullandı:

"Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de. Ama görmezden geliyorlar. Bilinçli olarak bunu yürütüyorlar ve böyle bir sistemi sürdürmek istiyorlar. Merdan Yanardağ, işte böyle bir noktada "kral çıplak" dedi, "anne bak kral çıplak!" dedi. Sonrasında kıyamet koptu. Öyle bir durum oldu ki, böyle hemen ertesi gün suçsuzu sorgusuz, yargısız hapse koydular; sen nasıl böyle söylersin diye. Vay PKK yandaşı, vay bilmem ne! Bir hain olarak gösterdiler adeta.

"BÜYÜK BİR DESTEK VERMELİYDİK"



Yanardağ'a sahip çıkan Kalkan, 'Böyle yiğitlere ihtiyacı var' ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Gerçekten böyle gitmez. Bu kadar baskı patlatır. Hiç kimse böyle durulacağını sanmamalı. O bakımdan da bazı yüksek sesler çıkmalıydı. Örneğin Merdan Yanardağ'a büyük bir destek olmalıydık. Çıt çıkmıyor. Neredeyse kendi kanalı bile "öyle değildi de böyle" diye revize etmeye çalışıyor. Ayıp! Bir kere bir söz söylemiş, umut ediyoruz. Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var. "

Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasını, "ülkemiz adına utanç vericidir" diyerek eleştirmişti. "Bu yanlıştan derhal dönülmeli" ifadesiyle Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" çağrısını yapmıştı.