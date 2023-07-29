Ağır seçim yenilgisi sonrası koltuk derdine düşen CHP Genel Başkanı, Akbelen'de aradığını bulamadı. Hem sözde eylemcilerin hem de köylülerin tepkisini çeken Kılıçdaroğlu makam aracına binip sessizce Ankara'ya döndü.

Muğla Milas'ta yerli linyiten elektrik üreten termik santallere karşı sözde çevreci argümanlarla yürütülen büyük provokasyon, partideki koltuğunu kaptırmamak için direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de umut kapısı oldu. Partisindeki değişim rüzgârlarını gündem değiştirerek bastırma çabasına giren Kılıçdaroğlu Akbelen'de şova yeltendi. Ancak CHP lideri heyetiyle gittiği bölgede umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu lüks makam aracıyla ziyaret etmek istediği Akbelen'de önce sözde çevreciler, daha sonra santral işçileri ve yakınları tarafından yuhalandı.

Bölgede sadece fotoğraf vermek amacıyla indiği aracıyla turistik geziye çıkan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki eylemcilerden geldi. Sabah'ın haberine göre, 'Arabaya değil barikata' diye ses yükselten eylemcilere gülümseyerek karşılık veren CHP lideri zoraki bir şekilde aracından indikten sonra 5 dakika fotoğraf vererek 'Yine gelirim' diye bölgeden ayrıldı. Kılıçdaroğlu bir süre sonra ise santrallerde çalışan işçilerin yakınları tarafından yuhalandı. CHP lideri beklediği ilgiyi halktan göremeyince sessizce ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

CHP'Lİ TANAL'DAN VATANDAŞA AZAR

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelen'e giden CHP milletvekili Mahmut Tanal da kendisini eleştiren bir vatandaşa "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP'nin provokatörüsün" dedi. Bunun üzerine kadın vatandaş "Bizim gibi insanlarla kazanacaktınız. İyi ki kazanamadınız" diye karşılık verdi. Eylemciler Tanal'ı yuhalayarak alandan çıkardı. Tanal daha sonra sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili özür dilemek yerine kendisine tepki gösterenleri 'CHP'nin orada olmasından rahatsız olan insanlar' olarak tanımladı. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır da vatandaşa 'Bana bağırma' diye ses yükseltti.

DÜNYADAKİ UYGULAMALARDAN FARKI YOK

Bir ülkenin madenlerinin bulunduğu yeri değiştirme şansının olmadığı ve madenlerin nerede keşfedilirse oradan çıkarıldığı ifade ediliyor. Ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin veriliyor ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırılması yapılıyor.