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Kılıçdaroğlu'nun talimatı ortaya çıktı: O gazetelere ilan verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li tüm belediyelere 8 yandaş gazeteye “ilan verin” talimatlı yazı gönderdi.

24 Nisan 2020 Cuma 09:50 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 09:50
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi" talimatı verdi. Sabah'ın ulaştığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından Türkiye genelindeki 11 Büyükşehir, 10 ilçe ve 191 ilçe belediye başkanına gönderilen talimatta, şu ifadeler yer aldı:

"İLANI VEREN BİLDİRSİN"

"Saygıdeğer Belediye Başkanım, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, Birgün, Dünya, Evrensel, Karar ve Milli Gazetelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilan verilerek destek olunması, ilan veren belediyelerimizin yarın saat 15.00'a kadar Yerel Yönetimler birimine bildirmesini, ayrıca yarın (22.4.2020) Genel Başkanımızın röportajının yer alacağı Cumhuriyet Gazetesi'nin temin edilmesini hassasiyetle rica ederim..."

Skandalı değerlendiren CHP'li bir belediye başkanı ise "Bu dayatmayı kabul etmek güç. Bu kadar gazeteye ilan verecek bütçeyi nereden bulacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.

10 Nisan'da yine Torun imzalı mesajla sokağa çıkma yasağı süresince Sözcü gazetesinin belediye araçlarıyla bedava dağıtılması talimatı verilmişti.

(Sabah)

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