İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9828
  • EURO
    20,3737
  • ALTIN
    1161.37
  • BIST100
    5207.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı yalanı... Personel hakkında soruşturma başlatıldı
Güncel

Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı yalanı... Personel hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Valiliği, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Türk bayrakları Ankara'nın talimatı ile kaldırıldı' iddiasını yalanladı. Valilik, depremlerin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AA14 Mart 2023 Salı 23:14 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı yalanı... Personel hakkında soruşturma başlatıldı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca, alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.