Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı yalanı... Personel hakkında soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca, alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."