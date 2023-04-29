Kılıçdaroğlu'nun vaadi yine boşa çıktı! Bakan Nebati: Biz yıllar önce yasalaştırdık

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir mitinginde şehit ailelerine ÖTV'siz araç vereceğini vaadinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, Kılıçdaroğlu'nun vadettiği düzenlemenin AK Parti hükümeti tarafından yıllar önce yürürlüğe alındığını kaydetti.

"VERGİ MEVZUATINDAN HABERİNİZ YOK"

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bakan Nebati, "Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok." dedi.

"SİZİN AKLINIZA YENİ GELEN FİKİRLERİ, BİZLER YILLAR ÖNCE YASALAŞTIRDIK"

2016 yılındaki ÖTV Kanunu'nda yapılan değişikliği hatırlatan Bakan Nebati şunları ifade etti:

"Şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk."

"KITAPLIĞINIZA VERGİ KANUNLARI KİTABI DA ALIN"

Kılıçdaroğlu'nun mart ayında Vergi Konseyi kuracağını ifade eden sözlerine de atıfta bulunan Bakan Nebati, "Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır." ifadelerini kullandı.