Kılıçdaroğlu'nun vaatleri havalarda uçuşurken CHP belediyelerinde kriz yaşanıyor

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhurbaşkanı adayları ve partiler vaatlerini art arda sıralıyor. Hükümete büyük eleştirilerin yöneltildiği muhalefette de birçok vaat sıralandı.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin emekliye her bayram verdiği ikramiyelerini eleştirerek emekliye vaadini açıkladı.



Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda emeklilere her bayram asgari ücret tutarında ikramiye verileceğini, seçimden sonra ise bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hemen hesaplara 15 bin lira olarak yatıracağını söyledi.



Sabah'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu vaatlerini bol keseden atarken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

İstedikleri oranda zam alamayan 7 bin İZENERJİ çalışanı kentte başta yeşil alanlar olmak üzere Büyükşehir'e bağlı birçok iş kolunda çalışmaları yarım günlüğünde durdurdu.



ANLAŞMA SAĞLANMAZSA İŞÇİLER GREVE GİDECEK, İZMİR'DE HAYAT DURACAK

İZENERJİ işçileri şimdi de sakal bırakma ve sivil kıyafet eylemi yapıyorlar.

60 günlük yasal süre dolmadan sendika ile İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa, 7 bin İZENERJİ işçisi greve gidecek.



İşçilerin greve başlayınca İzmir'de hayat duracak, bu durum kentte yaşayanları olumsuz etkileyecek.



MART AYI İKRAMİYELERİNİ DE ALAMADILAR

İZELMAN'a bağlı 11 bin işçi ile 7 bin İZENERJİ çalışanı mart ayında bayram öncesi ödenmesi gereken ikramiyelerini alamayınca Ramazan Bayramına buruk girdi.

Bayrama ikramiyesiz giren işçiler çocuklarına bayramlık alamadı.



Kılıçdaroğlu'nun vaatleri havalarda uçuşurken, CHP'li belediyelerdeki işçilerin mağdur edilmesi muhalefetin adayına olan güveni yok etti, hem de büyük tepkilere neden oldu.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE DE İKRAMİYELER VERİLMEDİ

Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu için il il gezerek seçim çalışması yapan Mansur Yavaş'ın uzaktan yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler ikramiye şoku yaşamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA'nın Genel Müdürü Yıldırım Özer, cep telefonu mesajıyla işçilere Ramazan ikramiyelerinin mayıs ayının ilk haftası yatacağını bildirmişti.



İşçilerin ikramiyelerinin bayram sonrasına bırakılması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

