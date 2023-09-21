Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sosyal medya paylaşımında bağımsız ve tarafsız Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

CHP Genel Başkanı'nın iddiasına konu olan hükümlü hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapis cezası verilmiştir. Hükümlünün Marmara 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infazı devam ederken müdafiin itirazı üzerine Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 02/03/2023 tarihinde verilen 2022/93 sayılı değişik iş kararına karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yasanın öngördüğü usule uygun olarak itiraz edilmiştir. Bu itirazın değerlendirilmesi sonucu aynı mahkemece değişik iş kararının iptaline karar verilmiştir. İddiaya konu olan hükümlünün 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının infazına devam edilmiştir. Bu safhada mahkemece verilen kararlar yargı süreçlerinin bir parçasıdır.

Hal böyleyken yargıya müdahale edildiği şeklindeki beyanlar bağımsız ve tarafsız Türk yargısını yıpratmaya matuftur.

Anayasanın 9'uncu maddesinde yer aldığı üzere; "Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır." Yine 138'inci maddeye göre; "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz."

Bu hakikati görmezden gelen ve millet adına karar veren yargı mensuplarına yönelik açıklamalarla adalete güveni sarsmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.