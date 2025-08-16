İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kılık değiştirdikleri anlar kamerada... ''Kartlı'' soyguncular kıskıvrak yakalandı
Güncel

Kılık değiştirdikleri anlar kamerada... ''Kartlı'' soyguncular kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da 4 ilçedeki 8 evden kapıları kartla açarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kadın tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık sonrasında bir iş yerinde üstlerini değiştirdikten sonra uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:48 - Güncelleme:
Kılık değiştirdikleri anlar kamerada... ''Kartlı'' soyguncular kıskıvrak yakalandı
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de 8 evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kadının, yanlarında getirdikleri kartla dairelerin kapısını açtığını, hırsızlık yaptıktan sonra da bir yerde üstlerini değiştirerek kaçtığını tespit etti.

Adres ve kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerden Gönül Ç'nin (34) çeşitli suçlardan 68, Sedef G'nin (27) 26, Çiğdem Ç'nin (30) 24, Ayşe Ç'nin (27) ise 21 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık sonrasında bir iş yerinde üstlerini değiştirdikten sonra uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • istanbul
  • kart
  • hırsızlık
  • tutuklama
  • şüpheli

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.