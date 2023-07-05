Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü yüksek lisans öğrencisi Pınar Macar Köksal, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Kilimden Seramiğe Yolculuk" isimli ilk kişisel sergisini açtı.

Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seramik ürünlerde geleneksel kilim motiflerini canlandırdığını belirtti.

Kırşehir'in Dalakçı köyünün kilim motiflerini kazıma ve kesme işlemleriyle seramik ürünlere uyguladığını anlatan Köksal, iki yılı aşkın sürede vazo, kase, biblo ve duvar tabağı gibi 23 seramik eser ortaya çıkardığını söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki seramik atölyesinde kursiyerlere eğitim de verdiğini dile getiren Köksal, "Sergimiz cuma gününe kadar açık kalacak. Sanatseverleri bekliyorum. 7'si vazo, 6'sı tabak ve diğer seramik parçalardan oluşan 23 eserimiz var. Seramik üzerine kilim motiflerini ajur tekniğiyle uyguladım." dedi.