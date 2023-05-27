Kilis seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci turunu takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Peki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kilis'te hangi aday kazandı? İşte Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

KİLİS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Türkiye, 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak.

KİLİS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYIN



Kilis seçim sonuçları 2023, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte açıklanmaya başlayacak. Saat 17.00'den itibaren sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları sayılacak. Kilis seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak.